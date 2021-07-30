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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2021 23:19



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.769 -32.478
Net Dönem Karı (Zararı)
126.977 -401.067
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-55.998 -37.564
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-55.998 -37.564
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-124.208 368.589
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
349.784 679.484
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-473.992 -310.895
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-53.229 -70.042
Alınan Faiz
55.998 37.564
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.769 -32.478
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.769 -32.478
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 2.796 34.351
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 5.565 1.873


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 5.565 2.796
Finansal Varlıklar
5,6 31.687.335 31.189.337
Diğer Varlıklar
7 2.936.884 2.960.890
TOPLAM VARLIKLAR
34.629.784 34.153.023
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
1.524.837 1.175.053
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
1.524.837 1.175.053
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
33.104.947 32.977.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
32.977.970 31.154.849
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
126.977 1.823.121
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 33.104.947 32.977.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
55.998 37.564
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
495.336 264.211
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
551.334 301.775 0 0
Yönetim Ücretleri
10 -344.032 -318.562
Saklama Ücretleri
10 -17.256 -15.931
Danışmanlık Ücretleri
-4.029 -3.062
Kurul Ücretleri
-3.276 -3.217
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -55.764 -362.071
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-424.357 -702.843 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
126.977 -401.068 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
126.977 -401.068 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
126.977 -401.068 0 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953892


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Tam 3.262 3.344 -28,10  
Yarım 1.577 1.618 -13,59  
Çeyrek 791 809 -6,80  
Gümüş.Ons 25,46 25,50 -0,03  
Gümüş Gr. 6,89 6,91 -0,04  
B. Petrol 75,11 75,11 0,01  
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