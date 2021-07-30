***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.769 -32.478Net Dönem Karı (Zararı)126.977 -401.067NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-55.998 -37.564Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-55.998 -37.564İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-124.208 368.589Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler349.784 679.484İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-473.992 -310.895FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-53.229 -70.042Alınan Faiz55.998 37.564FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.769 -32.478NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.769 -32.478DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 2.796 34.351DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.565 1.873Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.565 2.796Finansal Varlıklar5,6 31.687.335 31.189.337Diğer Varlıklar7 2.936.884 2.960.890TOPLAM VARLIKLAR34.629.784 34.153.023YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar1.524.837 1.175.053TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)1.524.837 1.175.053TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)33.104.947 32.977.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)32.977.970 31.154.849Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)126.977 1.823.121Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 33.104.947 32.977.970Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri55.998 37.564Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler495.336 264.211ESAS FAALİYET GELİRLERİ551.334 301.775 0 0Yönetim Ücretleri10 -344.032 -318.562Saklama Ücretleri10 -17.256 -15.931Danışmanlık Ücretleri-4.029 -3.062Kurul Ücretleri-3.276 -3.217Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -55.764 -362.071ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-424.357 -702.843 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)126.977 -401.068 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)126.977 -401.068 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)126.977 -401.068 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953892BIST