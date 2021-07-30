***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
30.07.2021 23:19
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
437.538 14.883.501
Net Dönem Karı (Zararı)
1.286.368 317.726
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-656.117 -105.901
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-638.942 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-17.175 -105.901
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-207.729 14.565.775
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.257.655 16.233.714
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.465.384 -1.667.939
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
422.522 14.777.600
Alınan Faiz
17.175 105.901
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.159 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-397.923 -14.880.915
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 -397.923 -14.880.915
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.615 2.586
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.615 2.586
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 0 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 39.615 2.586
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 39.615 0
Diğer Alacaklar
64.789 64.789
Finansal Varlıklar
5,6 43.538.878 40.079.914
Diğer Varlıklar
7 444.415 1.048
TOPLAM VARLIKLAR
44.087.697 40.145.751
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
18.506.345 16.248.690
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
18.506.345 16.248.690
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
25.581.352 23.897.061
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
23.897.061 1.565.949
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.286.368 7.450.197
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
397.923 14.880.915
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 25.581.352 23.897.061
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
17.175 105.901
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 -2.159 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
638.942 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.013.309 320.001
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.667.267 425.902 0 0
Yönetim Ücretleri
10 -323.311 -92.989
Saklama Ücretleri
10 -20.281 -3.337
Denetim Ücretleri
10 -237 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -37.070 -11.850
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-380.899 -108.176 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.286.368 317.726 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.286.368 317.726 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.286.368 317.726 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953893
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