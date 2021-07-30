***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI437.538 14.883.501Net Dönem Karı (Zararı)1.286.368 317.726NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-656.117 -105.901Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler-638.942 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-17.175 -105.901İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-207.729 14.565.775Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.257.655 16.233.714İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.465.384 -1.667.939FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR422.522 14.777.600Alınan Faiz17.175 105.901Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.159 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-397.923 -14.880.915Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 -397.923 -14.880.915YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.615 2.586NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)39.615 2.586DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 0 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 39.615 2.586Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 39.615 0Diğer Alacaklar64.789 64.789Finansal Varlıklar5,6 43.538.878 40.079.914Diğer Varlıklar7 444.415 1.048TOPLAM VARLIKLAR44.087.697 40.145.751YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar18.506.345 16.248.690TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)18.506.345 16.248.690TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)25.581.352 23.897.061Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)23.897.061 1.565.949Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.286.368 7.450.197Katılma Payı İhraç Tutarı (+)397.923 14.880.915Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 25.581.352 23.897.061Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri17.175 105.901Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 -2.159 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar638.942 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.013.309 320.001ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.667.267 425.902 0 0Yönetim Ücretleri10 -323.311 -92.989Saklama Ücretleri10 -20.281 -3.337Denetim Ücretleri10 -237 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -37.070 -11.850ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-380.899 -108.176 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.286.368 317.726 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.286.368 317.726 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.286.368 317.726 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953893BIST