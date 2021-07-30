***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.915.341 9.074.215Net Dönem Karı (Zararı)2.944.160 1.292.442NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.284.943 -280.821Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-637.919 -200.821Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.647.024 -80.000İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER2.928.882 6.220.304Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler6.926.708 40.679.648İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-3.997.826 -34.459.344FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.588.099 7.231.925Alınan Faiz637.919 200.821Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-310.677 1.641.469FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.926.448 -9.107.747Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit11 -1.926.448 -9.107.747YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.107 -33.532NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-11.107 -33.532DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 19.822 34.351DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.715 819Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 8.715 19.822Diğer Alacaklar530.605 1.930.312Finansal Varlıklar5,6 89.399.999 75.912.829Diğer Varlıklar7 2.367.396 2.211.872TOPLAM VARLIKLAR92.306.715 80.074.835YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar57.614.726 50.253.454TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)57.614.726 50.253.454TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)34.691.989 29.821.381Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)29.821.381 12.618.818Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)2.944.160 8.094.816Katılma Payı İhraç Tutarı (+)1.926.448 9.107.747TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 34.691.989 29.821.381Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri637.919 200.821Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 -310.677 1.641.469Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar3.647.024 80.000Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler192.781 90.667ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.167.047 2.012.957 0 0Yönetim Ücretleri10 -878.732 -511.583Saklama Ücretleri10 -42.998 -25.121Danışmanlık Ücretleri-4.029 -23.061Kurul Ücretleri-3.235 -2.022Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -293.893 -158.728ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.222.887 -720.515 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.944.160 1.292.442 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)2.944.160 1.292.442 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)2.944.160 1.292.442 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953894BIST