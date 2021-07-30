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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor

30.07.2021 23:19



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.915.341 9.074.215
Net Dönem Karı (Zararı)
2.944.160 1.292.442
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.284.943 -280.821
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-637.919 -200.821
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.647.024 -80.000
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
2.928.882 6.220.304
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
6.926.708 40.679.648
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-3.997.826 -34.459.344
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.588.099 7.231.925
Alınan Faiz
637.919 200.821
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-310.677 1.641.469
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-1.926.448 -9.107.747
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
11 -1.926.448 -9.107.747
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.107 -33.532
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-11.107 -33.532
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 19.822 34.351
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.715 819


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 8.715 19.822
Diğer Alacaklar
530.605 1.930.312
Finansal Varlıklar
5,6 89.399.999 75.912.829
Diğer Varlıklar
7 2.367.396 2.211.872
TOPLAM VARLIKLAR
92.306.715 80.074.835
YÜKÜMLÜLÜKLER

Diğer Borçlar
57.614.726 50.253.454
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
57.614.726 50.253.454
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
34.691.989 29.821.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu

TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
29.821.381 12.618.818
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
2.944.160 8.094.816
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
1.926.448 9.107.747
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 34.691.989 29.821.381


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Faiz Gelirleri
637.919 200.821
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 -310.677 1.641.469
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
3.647.024 80.000
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
192.781 90.667
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.167.047 2.012.957 0 0
Yönetim Ücretleri
10 -878.732 -511.583
Saklama Ücretleri
10 -42.998 -25.121
Danışmanlık Ücretleri
-4.029 -23.061
Kurul Ücretleri
-3.235 -2.022
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -293.893 -158.728
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.222.887 -720.515 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
2.944.160 1.292.442 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.944.160 1.292.442 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
2.944.160 1.292.442 0 0



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/953894


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