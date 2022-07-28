***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.07.2022 17:26
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
196.069 32.382
Net Dönem Karı (Zararı)
3.020.323 1.514.501
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-4.029.017 -1.246.381
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-4.029.017 -1.246.381
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.204.763 -235.738
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-14.720.000
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
18.705.736 29.613.733
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.780.973 -29.849.471
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
196.069 32.382
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-299.997 -30.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-299.997 -30.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-103.928 2.382
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-103.928 2.382
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 104.562 3.346
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 634 5.728
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 634 104.562
Finansal Varlıklar
5,6 149.345.150 127.809.116
Diğer Varlıklar
7 4.271 10.315
TOPLAM VARLIKLAR
149.350.055 127.923.993
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 99.474.883 80.769.147
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
99.474.883 80.769.147
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
49.875.172 47.154.846
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
47.154.846 18.576.374
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
3.020.323 28.608.472
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0 0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-299.997 -30.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 49.875.172 47.154.846
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 802.489 420.919
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 4.029.017 1.246.381
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
106.676 522.063
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
4.938.182 2.189.363 0 0
Yönetim Ücretleri
10 -1.209.818 -527.050
Saklama Ücretleri
10 -55.421 -24.027
Denetim Ücretleri
10 -3.424 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -649.196 -123.785
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-1.917.859 -674.862 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.020.323 1.514.501 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
3.020.323 1.514.501 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
3.020.323 1.514.501 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048641
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