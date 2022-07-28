***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI196.069 32.382Net Dönem Karı (Zararı)3.020.323 1.514.501NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-4.029.017 -1.246.381Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler-4.029.017 -1.246.381Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.204.763 -235.738Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-14.720.000Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler18.705.736 29.613.733İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.780.973 -29.849.471FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR196.069 32.382Alınan TemettüAlınan FaizDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-299.997 -30.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-299.997 -30.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-103.928 2.382NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-103.928 2.382DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 104.562 3.346DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 634 5.728Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 634 104.562Finansal Varlıklar5,6 149.345.150 127.809.116Diğer Varlıklar7 4.271 10.315TOPLAM VARLIKLAR149.350.055 127.923.993YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 99.474.883 80.769.147TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)99.474.883 80.769.147TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)49.875.172 47.154.846Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)47.154.846 18.576.374Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)3.020.323 28.608.472Katılma Payı İhraç Tutarı (+)0 0Katılma Payı İade Tutarı (-)-299.997 -30.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 49.875.172 47.154.846Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 802.489 420.919Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 4.029.017 1.246.381Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler106.676 522.063ESAS FAALİYET GELİRLERİ4.938.182 2.189.363 0 0Yönetim Ücretleri10 -1.209.818 -527.050Saklama Ücretleri10 -55.421 -24.027Denetim Ücretleri10 -3.424 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -649.196 -123.785ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-1.917.859 -674.862 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.020.323 1.514.501 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)3.020.323 1.514.501 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)3.020.323 1.514.501 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048641BIST