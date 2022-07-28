***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.07.2022 17:28
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.730.446 4.221
Net Dönem Karı (Zararı)
1.239.969 -4.893
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-90 -5.080
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 -5.080
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-90 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-4.970.325 14.194
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.215.340 -6.087
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
14.560.213 20.281
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-18.315.198 0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-3.730.446 4.221
Alınan Temettü
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.383.651 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
4.383.651
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
653.205 4.221
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
653.205 4.221
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.093 100
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
658.298 4.321
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 658.298 5.093
Finansal Varlıklar
5,6 38.960.884 19.179.107
Diğer Varlıklar
7 256.597 507.746
TOPLAM VARLIKLAR
39.875.779 19.691.946
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 29.255.489 14.695.276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
29.255.489 14.695.276
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
10.620.290 4.996.670
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
4.996.670 74.196
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
1.239.969 2.240.629
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
4.383.651 2.681.845
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 10.620.290 4.996.670
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
90 5.080
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 1.391.405 -75
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
93.875 61
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.485.370 5.066 0 0
Yönetim Ücretleri
10 -194.875 -829
Saklama Ücretleri
10 -6.196 -56
Denetim Ücretleri
10 -3.424
Danışmanlık Ücretleri
-5.033 -4.029
Kurul Ücretleri
-881 -7
Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri
-12.850 -1.203
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -22.142 -3.835
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-245.401 -9.959 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.239.969 -4.893 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
1.239.969 -4.893 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
1.239.969 -4.893 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048644
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