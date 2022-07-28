***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.730.446 4.221Net Dönem Karı (Zararı)1.239.969 -4.893NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-90 -5.080Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 -5.080Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-90 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-4.970.325 14.194Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.215.340 -6.087Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler14.560.213 20.281İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-18.315.198 0FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-3.730.446 4.221Alınan TemettüFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.383.651 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit4.383.651Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)653.205 4.221NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)653.205 4.221DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.093 100DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ658.298 4.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 658.298 5.093Finansal Varlıklar5,6 38.960.884 19.179.107Diğer Varlıklar7 256.597 507.746TOPLAM VARLIKLAR39.875.779 19.691.946YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 29.255.489 14.695.276TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)29.255.489 14.695.276TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)10.620.290 4.996.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)4.996.670 74.196Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)1.239.969 2.240.629Katılma Payı İhraç Tutarı (+)4.383.651 2.681.845Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 10.620.290 4.996.670Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri90 5.080Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 1.391.405 -75Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler93.875 61ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.485.370 5.066 0 0Yönetim Ücretleri10 -194.875 -829Saklama Ücretleri10 -6.196 -56Denetim Ücretleri10 -3.424Danışmanlık Ücretleri-5.033 -4.029Kurul Ücretleri-881 -7Komisyon ve Diğer İşlem Ücretleri-12.850 -1.203Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -22.142 -3.835ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-245.401 -9.959 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.239.969 -4.893 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)1.239.969 -4.893 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)1.239.969 -4.893 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048644BIST