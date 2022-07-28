***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.07.2022 17:41
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.439.160 437.538
Net Dönem Karı (Zararı)
823.648 1.286.368
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
70.949 -656.117
Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler
-638.942
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-17.175
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
70.949
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
1.544.563 -207.729
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-2.253.749 2.257.655
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
3.798.312 -2.465.384
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
2.439.160 422.522
Alınan Faiz
17.175
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-2.159
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.016.839 -397.923
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
-760.013 -397.923
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-714.693
Faiz Ödemeleri
-542.133
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
422.321 39.615
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
422.321 39.615
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5.112 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
427.433 39.615
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 427.433 39.615
Diğer Alacaklar
8 64.789 64.789
Finansal Varlıklar
5,6 51.126.887 43.538.878
Diğer Varlıklar
7 0 444.415
TOPLAM VARLIKLAR
51.619.109 44.087.697
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 15.804.961 18.506.345
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
15.804.961 18.506.345
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
35.814.148 25.581.352
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
13 37.007.339 23.897.061
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
281.515 1.286.368
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
-760.013 397.923
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-714.693 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13 35.814.148 25.581.352
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
17.175
Temettü Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
14 -187.118 -2.159
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 -70.949 638.942
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 1.621.940 1.013.309
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14 1.363.873 1.667.267 0 0
Yönetim Ücretleri
15 -400.227 -323.311
Saklama Ücretleri
15 -26.385 -20.281
Denetim Ücretleri
15 -3.424 -237
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
15 -110.189 -37.069
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
11 -540.225 -380.898 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
823.648 1.286.369 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
823.648 1.286.369 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
823.648 1.286.369 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048671
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