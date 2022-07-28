***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.439.160 437.538Net Dönem Karı (Zararı)823.648 1.286.368NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER70.949 -656.117Değer Düşüklüğü/İptali ile İlgili Düzeltmeler-638.942Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-17.175Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler70.949İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER1.544.563 -207.729Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-2.253.749 2.257.655İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler3.798.312 -2.465.384FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR2.439.160 422.522Alınan Faiz17.175Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-2.159FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.016.839 -397.923Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit-760.013 -397.923Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-714.693Faiz Ödemeleri-542.133Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)422.321 39.615NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)422.321 39.615DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5.112 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ427.433 39.615Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 427.433 39.615Diğer Alacaklar8 64.789 64.789Finansal Varlıklar5,6 51.126.887 43.538.878Diğer Varlıklar7 0 444.415TOPLAM VARLIKLAR51.619.109 44.087.697YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 15.804.961 18.506.345TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)15.804.961 18.506.345TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)35.814.148 25.581.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)13 37.007.339 23.897.061Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)281.515 1.286.368Katılma Payı İhraç Tutarı (+)-760.013 397.923Katılma Payı İade Tutarı (-)-714.693 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13 35.814.148 25.581.352Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri17.175Temettü GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar14 -187.118 -2.159Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 -70.949 638.942Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 1.621.940 1.013.309ESAS FAALİYET GELİRLERİ14 1.363.873 1.667.267 0 0Yönetim Ücretleri15 -400.227 -323.311Saklama Ücretleri15 -26.385 -20.281Denetim Ücretleri15 -3.424 -237Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler15 -110.189 -37.069ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)11 -540.225 -380.898 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)823.648 1.286.369 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)823.648 1.286.369 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)823.648 1.286.369 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048671BIST