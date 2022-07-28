***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.882.532 -4.997.362Net Dönem Karı (Zararı)850.068 -58.794NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER1.900.826 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili DüzeltmelerGerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler1.900.826 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-5.633.426 -4.938.568Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-8.262.199 18.392.552İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler2.628.773 -23.331.120FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-2.882.532 -4.997.362Alınan TemettüAlınan FaizDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.880.035 5.000.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit2.880.035 5.000.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.497 2.638Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki EtkisiNAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.497 2.638DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 3.229 2.040DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 732 4.678Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 732 3.229Finansal Varlıklar5,6 41.321.985 45.311.379Diğer Varlıklar7 70.138 610.343TOPLAM VARLIKLAR41.392.855 45.924.951YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 22.361.740 30.623.939TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)22.361.740 30.623.939TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)19.031.115 15.301.012Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)15.301.012 63.856Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)850.068 8.537.442Katılma Payı İhraç Tutarı (+)2.880.035 6.699.714Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 19.031.115 15.301.012Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz Gelirleri13 0 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 647.118 -10Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 588.931 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler94.774 190.423ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.330.823 190.413 0 0Yönetim Ücretleri10 -325.551 -117.496Saklama Ücretleri10 -15.452 -3.948Denetim Ücretleri10 -3.424 0Danışmanlık Ücretleri-5.033 -4.029Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -131.295 -123.734ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-480.755 -249.207 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)850.068 -58.794 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)850.068 -58.794 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)850.068 -58.794 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048690BIST