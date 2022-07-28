***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.07.2022 17:57
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-2.882.532 -4.997.362
Net Dönem Karı (Zararı)
850.068 -58.794
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
1.900.826 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
1.900.826 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-5.633.426 -4.938.568
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-8.262.199 18.392.552
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
2.628.773 -23.331.120
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-2.882.532 -4.997.362
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.880.035 5.000.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
2.880.035 5.000.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.497 2.638
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.497 2.638
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.229 2.040
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 732 4.678
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 732 3.229
Finansal Varlıklar
5,6 41.321.985 45.311.379
Diğer Varlıklar
7 70.138 610.343
TOPLAM VARLIKLAR
41.392.855 45.924.951
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 22.361.740 30.623.939
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
22.361.740 30.623.939
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
19.031.115 15.301.012
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
15.301.012 63.856
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
850.068 8.537.442
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
2.880.035 6.699.714
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 19.031.115 15.301.012
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
13 0 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 647.118 -10
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 588.931 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
94.774 190.423
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.330.823 190.413 0 0
Yönetim Ücretleri
10 -325.551 -117.496
Saklama Ücretleri
10 -15.452 -3.948
Denetim Ücretleri
10 -3.424 0
Danışmanlık Ücretleri
-5.033 -4.029
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -131.295 -123.734
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-480.755 -249.207 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
850.068 -58.794 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
850.068 -58.794 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
850.068 -58.794 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048690
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