***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
28.07.2022 17:58
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.473.796 2.769
Net Dönem Karı (Zararı)
718.332 126.977
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 0
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
755.464 -124.208
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-290.417 349.784
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.045.881 -473.992
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
1.473.796 2.769
Alınan Temettü
0
Alınan Faiz
0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
0 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.473.796 2.769
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
1.473.796 2.769
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 8.709 2.796
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.482.505 5.565
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.482.505 5.565
Finansal Varlıklar
5,6 249.256 31.687.335
Diğer Varlıklar
7 42.507.487 2.936.884
TOPLAM VARLIKLAR
44.239.248 34.629.784
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 798.098 1.524.837
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
798.098 1.524.837
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
43.441.150 33.104.947
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
42.722.817 32.977.970
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
718.333 126.977
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
0
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 43.441.150 33.104.947
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Faiz Gelirleri
0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 56.024
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
1.204.404 551.334
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.260.428 551.334 0 0
Yönetim Ücretleri
10 -437.661 -344.032
Saklama Ücretleri
10 0 -17.256
Denetim Ücretleri
10 -3.424
Danışmanlık Ücretleri
-5.033 -4.029
Kurul Ücretleri
-4.610 -3.276
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -91.368 -55.764
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
10 -542.096 -424.357 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
718.332 126.977 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
718.332 126.977 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
718.332 126.977 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048692
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