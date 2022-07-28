***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI1.473.796 2.769Net Dönem Karı (Zararı)718.332 126.977NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER0 0Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler0 0Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler0 0Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili DüzeltmelerİŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER755.464 -124.208Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-290.417 349.784İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.045.881 -473.992FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR1.473.796 2.769Alınan TemettüAlınan FaizDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.473.796 2.769NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)1.473.796 2.769DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 8.709 2.796DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.482.505 5.565Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.482.505 5.565Finansal Varlıklar5,6 249.256 31.687.335Diğer Varlıklar7 42.507.487 2.936.884TOPLAM VARLIKLAR44.239.248 34.629.784YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 798.098 1.524.837TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)798.098 1.524.837TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)43.441.150 33.104.947Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)42.722.817 32.977.970Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)718.333 126.977Katılma Payı İhraç Tutarı (+)Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 43.441.150 33.104.947Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFaiz GelirleriFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 56.024Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler1.204.404 551.334ESAS FAALİYET GELİRLERİ1.260.428 551.334 0 0Yönetim Ücretleri10 -437.661 -344.032Saklama Ücretleri10 0 -17.256Denetim Ücretleri10 -3.424Danışmanlık Ücretleri-5.033 -4.029Kurul Ücretleri-4.610 -3.276Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -91.368 -55.764ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)10 -542.096 -424.357 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)718.332 126.977 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)718.332 126.977 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)718.332 126.977 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1048692BIST