***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 15:41
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-4.802.819 1.915.341
Net Dönem Karı (Zararı)
12.472.993 2.944.160
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-3.444.729 -4.284.943
Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
-637.919
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-3.444.729 -3.647.024
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-13.831.083 2.928.882
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-15.061.895
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
46.287.792 6.926.708
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-45.056.980 -3.997.826
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-4.802.819 1.588.099
Alınan Faiz
637.919
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-310.677
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.502.107 -1.926.448
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
8.028.876 -1.926.448
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
-3.526.769
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-300.712 -11.107
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-300.712 -11.107
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.992.270 19.822
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3.691.558 8.715
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 3.691.558 8.715
Diğer Alacaklar
530.605
Finansal Varlıklar
5,6 148.286.775 89.399.999
Diğer Varlıklar
7,8 15.878.870 2.367.396
TOPLAM VARLIKLAR
167.857.203 92.306.715
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 100.471.132 57.614.726
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
100.471.132 57.614.726
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
67.386.071 34.691.989
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
50.410.971 29.821.381
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
12.472.993 2.944.160
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
8.028.876 1.926.448
Katılma Payı İade Tutarı (-)
-3.526.769
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13 67.386.071 34.691.989
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Za İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
14 3.444.729 3.647.024
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
14 322.815 192.781
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
14.496.320 4.167.047 0 0
Yönetim Ücretleri
11 -1.142.127 -878.732
Saklama Ücretleri
11 -46.439 -42.998
Danışmanlık Ücretleri
11 -5.033 -4.029
Kurul Ücretleri
11 -6.108 -3.235
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
11 -823.620 -293.893
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
11 -2.023.327 -1.222.887 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
12.472.993 2.944.160 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
12.472.993 2.944.160 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
12.472.993 2.944.160 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049231
BIST