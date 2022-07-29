***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.802.819 1.915.341Net Dönem Karı (Zararı)12.472.993 2.944.160NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-3.444.729 -4.284.943Faiz Gelirleri ve Giderleri ile İlgili Düzeltmeler-637.919Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-3.444.729 -3.647.024İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-13.831.083 2.928.882Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-15.061.895Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler46.287.792 6.926.708İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-45.056.980 -3.997.826FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-4.802.819 1.588.099Alınan Faiz637.919Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-310.677FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.502.107 -1.926.448Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit8.028.876 -1.926.448Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit-3.526.769YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-300.712 -11.107NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-300.712 -11.107DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.992.270 19.822DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ3.691.558 8.715Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 3.691.558 8.715Diğer Alacaklar530.605Finansal Varlıklar5,6 148.286.775 89.399.999Diğer Varlıklar7,8 15.878.870 2.367.396TOPLAM VARLIKLAR167.857.203 92.306.715YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 100.471.132 57.614.726TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)100.471.132 57.614.726TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)67.386.071 34.691.989Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)50.410.971 29.821.381Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)12.472.993 2.944.160Katılma Payı İhraç Tutarı (+)8.028.876 1.926.448Katılma Payı İade Tutarı (-)-3.526.769TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13 67.386.071 34.691.989Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Za İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar14 3.444.729 3.647.024Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler14 322.815 192.781ESAS FAALİYET GELİRLERİ14.496.320 4.167.047 0 0Yönetim Ücretleri11 -1.142.127 -878.732Saklama Ücretleri11 -46.439 -42.998Danışmanlık Ücretleri11 -5.033 -4.029Kurul Ücretleri11 -6.108 -3.235Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler11 -823.620 -293.893ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)11 -2.023.327 -1.222.887 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)12.472.993 2.944.160 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)12.472.993 2.944.160 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)12.472.993 2.944.160 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049231BIST