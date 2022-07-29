***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-85.981.183 -97.616Net Dönem Karı (Zararı)-6.823 -7.684İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-85.974.360 -89.932Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler85.929 -85.929Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler107.983 -3.821İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-86.168.272 -182FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-85.981.183 -97.616FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI86.057.046 100.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit86.057.046 100.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)75.863 2.384NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)75.863 2.384DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.384 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ78.247 2.384Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 78.247 2.384Finansal Varlıklar5 0 85.929Diğer Varlıklar7 86.168.510 238TOPLAM VARLIKLAR86.246.757 88.551YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 109.356 1.373TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)109.356 1.373TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)86.137.401 87.178Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)87.178 -5.138Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-6.823 -7.684Katılma Payı İhraç Tutarı (+)86.057.046 100.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 86.137.401 87.178Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar13 0 929Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler7.126ESAS FAALİYET GELİRLERİ7.126 929 0Saklama Ücretleri-298 0Denetim Ücretleri-2.525 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -11.126 -8.613ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-13.949 -8.613 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-6.823 -7.684 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-6.823 -7.684 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-6.823 -7.684 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049235BIST