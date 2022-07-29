***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 15:42
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-85.981.183 -97.616
Net Dönem Karı (Zararı)
-6.823 -7.684
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-85.974.360 -89.932
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
85.929 -85.929
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
107.983 -3.821
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-86.168.272 -182
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-85.981.183 -97.616
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
86.057.046 100.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
86.057.046 100.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.863 2.384
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
75.863 2.384
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.384 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
78.247 2.384
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 78.247 2.384
Finansal Varlıklar
5 0 85.929
Diğer Varlıklar
7 86.168.510 238
TOPLAM VARLIKLAR
86.246.757 88.551
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 109.356 1.373
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
109.356 1.373
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
86.137.401 87.178
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
87.178 -5.138
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-6.823 -7.684
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
86.057.046 100.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 86.137.401 87.178
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmiş Kar/Zarar
13 0 929
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
7.126
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
7.126 929 0
Saklama Ücretleri
-298 0
Denetim Ücretleri
-2.525 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -11.126 -8.613
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-13.949 -8.613 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-6.823 -7.684 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-6.823 -7.684 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-6.823 -7.684 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049235
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