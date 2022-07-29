***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 15:43
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-617.707 -3.930.000
Net Dönem Karı (Zararı)
494.385 -8.632
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-522.595
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-522.595
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-589.497 -3.921.368
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
-1.603.321 -14.243.752
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
1.013.824 10.322.384
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
0
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-617.707 -3.930.000
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
600.003 3.950.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
600.003 3.950.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.704 20.000
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-17.704 20.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20.000 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.296 20.000
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.296 20.000
Finansal Varlıklar
5,6 16.027.593 13.942.077
Diğer Varlıklar
7 342.075 301.675
TOPLAM VARLIKLAR
16.371.964 14.263.752
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 11.336.208 10.322.384
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
11.336.208 10.322.384
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
5.035.756 3.941.368
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
3.941.368 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
494.385 -8.632
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
600.003 3.950.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0 0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 5.035.756 3.941.368
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
522.595
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23.000
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
545.595 0 0
Yönetim Ücretleri
-27.287
Saklama Ücretleri
10 -7.961 -117
Denetim Ücretleri
-2.525 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -13.437 -8.515
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-51.210 -8.632 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
494.385 -8.632 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
494.385 -8.632 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
494.385 -8.632 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049239
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