***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-617.707 -3.930.000Net Dönem Karı (Zararı)494.385 -8.632NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-522.595Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-522.595İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-589.497 -3.921.368Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler-1.603.321 -14.243.752Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler1.013.824 10.322.384İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili DüzeltmelerFAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-617.707 -3.930.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI600.003 3.950.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit600.003 3.950.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.704 20.000NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-17.704 20.000DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20.000 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.296 20.000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.296 20.000Finansal Varlıklar5,6 16.027.593 13.942.077Diğer Varlıklar7 342.075 301.675TOPLAM VARLIKLAR16.371.964 14.263.752YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 11.336.208 10.322.384TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)11.336.208 10.322.384TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)5.035.756 3.941.368Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)3.941.368 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)494.385 -8.632Katılma Payı İhraç Tutarı (+)600.003 3.950.000Katılma Payı İade Tutarı (-)0 0TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 5.035.756 3.941.368Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIFinansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar522.595Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler23.000ESAS FAALİYET GELİRLERİ545.595 0 0Yönetim Ücretleri-27.287Saklama Ücretleri10 -7.961 -117Denetim Ücretleri-2.525 0Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -13.437 -8.515ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-51.210 -8.632 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)494.385 -8.632 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)494.385 -8.632 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0 0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)494.385 -8.632 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049239BIST