***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 15:44
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-747.986 -1.699.945
Net Dönem Karı (Zararı)
-43.764 -21.728
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
0 0
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
-704.222 -1.678.217
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
11.777 7.944
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-715.999 -1.686.161
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-747.986 -1.699.945
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
750.000 1.700.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
750.000 1.700.000
Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen Nakit
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.014 55
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.014 55
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
55 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.069 55
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 2.069
Finansal Varlıklar
5,6 47.972
Diğer Varlıklar
7,8 2.354.188
TOPLAM VARLIKLAR
2.404.229 0
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
9 29.128
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
29.128 0
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
2.375.101 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
1.668.865
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-43.764
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
750.000
Katılma Payı İade Tutarı (-)
0
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
13 2.375.101 0
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
19.588 2.674
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
19.588 2.674 0 0
Yönetim Ücretleri
-24.172 -2.977
Saklama Ücretleri
-24.018 -8.010
Denetim Ücretleri
-2.094 -3.270
Danışmanlık Ücretleri
0
Kurul Ücretleri
0
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-13.068 -10.145
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-63.352 -24.402 0 0
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-43.764 -21.728 0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-43.764 -21.728 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-43.764 -21.728 0 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049241
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