***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-747.986 -1.699.945Net Dönem Karı (Zararı)-43.764 -21.728NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER0 0İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER-704.222 -1.678.217Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili DüzeltmelerBorçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler11.777 7.944İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-715.999 -1.686.161FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-747.986 -1.699.945FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI750.000 1.700.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit750.000 1.700.000Katılma Payı İadeleri İçin Ödenen NakitYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.014 55NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)2.014 55DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ55 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.069 55Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 2.069Finansal Varlıklar5,6 47.972Diğer Varlıklar7,8 2.354.188TOPLAM VARLIKLAR2.404.229 0YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar9 29.128TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)29.128 0TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)2.375.101 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)1.668.865Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-43.764Katılma Payı İhraç Tutarı (+)750.000Katılma Payı İade Tutarı (-)TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)13 2.375.101 0Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler19.588 2.674ESAS FAALİYET GELİRLERİ19.588 2.674 0 0Yönetim Ücretleri-24.172 -2.977Saklama Ücretleri-24.018 -8.010Denetim Ücretleri-2.094 -3.270Danışmanlık ÜcretleriKurul ÜcretleriEsas Faaliyetlerden Diğer Giderler-13.068 -10.145ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-63.352 -24.402 0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-43.764 -21.728 0 0NET DÖNEM KARI (ZARARI)-43.764 -21.728 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)0 0TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-43.764 -21.728 0 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049241BIST