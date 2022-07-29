***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-102.317 -22.147.076Net Dönem Karı (Zararı)-164.871 -956.631NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER-523 819.619Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-523 819.619İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER63.077 -22.010.064Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler0 0Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler-5.867 55.936İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler68.944 -22.066.000FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR-102.317 -22.147.076FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI99.997 22.150.000Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit99.997 22.150.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.320 2.924NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-2.320 2.924DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ2.924 0DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ604 2.924Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 604 2.924Finansal Varlıklar5 21.174.326 21.246.381Diğer Varlıklar3.634TOPLAM VARLIKLAR21.178.564 21.249.305YÜKÜMLÜLÜKLERDiğer Borçlar8 50.069 55.936TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)50.069 55.936TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)21.128.495 21.193.369Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim TablosuTOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)21.193.369 0Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)-164.871 -956.631Katılma Payı İhraç Tutarı (+)99.997 22.150.000TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)12 21.128.495 21.193.369Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMITemettü Gelirleri13 0Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar13 523 -819.619Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler13 0 1.500ESAS FAALİYET GELİRLERİ523 -818.119Yönetim Ücretleri10 -120.000 -80.000Saklama Ücretleri10 -24.006 -16.017Denetim Ücretleri10 -2.094 -3.270Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -19.294 -39.225ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)-165.394 -138.512ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-164.871 -956.631NET DÖNEM KARI (ZARARI)-164.871 -956.631DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMITOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)-164.871 -956.631 0http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049267BIST