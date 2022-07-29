***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor
29.07.2022 15:46
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( BYF, Fon Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-102.317 -22.147.076
Net Dönem Karı (Zararı)
-164.871 -956.631
NET DÖNEM KARI (ZARARI) MUTABAKATI İLE İLGİLİ DÜZELTMELER
-523 819.619
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-523 819.619
İŞLETME SERMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN DEĞİŞİMLER
63.077 -22.010.064
Alacaklardaki (Artış) Azalışla İlgili Düzeltmeler
0 0
Borçlardaki Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
-5.867 55.936
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalışla) İlgili Düzeltmeler
68.944 -22.066.000
FAALİYETLERDEN ELDE EDİLEN NAKİT AKIŞLAR
-102.317 -22.147.076
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
99.997 22.150.000
Katılma Payı İhraçlarından Elde Edilen Nakit
99.997 22.150.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.320 2.924
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-2.320 2.924
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
2.924 0
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
604 2.924
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 604 2.924
Finansal Varlıklar
5 21.174.326 21.246.381
Diğer Varlıklar
3.634
TOPLAM VARLIKLAR
21.178.564 21.249.305
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Borçlar
8 50.069 55.936
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER (TOPLAM DEĞERİ - NET VARLIK DEĞERİ HARİÇ)
50.069 55.936
TOPLAM DEĞERİ (NET VARLIK DEĞERİ)
21.128.495 21.193.369
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Toplam Değer/Net Varlık Değeri Değişim Tablosu
TOPLAM DEĞERİ/NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM BAŞI)
21.193.369 0
Toplam Değerinde/Net Varlık Değerinde Artış (Azalış)
-164.871 -956.631
Katılma Payı İhraç Tutarı (+)
99.997 22.150.000
TOPLAM DEĞERİ/ NET VARLIK DEĞERİ (DÖNEM SONU)
12 21.128.495 21.193.369
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Temettü Gelirleri
13 0
Finansal Varlık ve Yükümlülüklere İlişkin Gerçekleşmemiş Kar/Zarar
13 523 -819.619
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
13 0 1.500
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
523 -818.119
Yönetim Ücretleri
10 -120.000 -80.000
Saklama Ücretleri
10 -24.006 -16.017
Denetim Ücretleri
10 -2.094 -3.270
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -19.294 -39.225
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-165.394 -138.512
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-164.871 -956.631
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
-164.871 -956.631
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
TOPLAM DEĞERDE/NET VARLIK DEĞERİNDE ARTIŞ (AZALIŞ)
-164.871 -956.631 0
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1049267
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