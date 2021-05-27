***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.05.2021 15:43
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK.
Açıklamalar
31.03.2021 TARİHLİ FAALİYET RAPORU EKTEDİR.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938405
BIST
15:361.416
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -10,97
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
15:368,4563
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0004
|Açılış
|: 8,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4678
En Düşük
8,4264
15:3610,3304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0147
|Açılış
|: 10,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3454
En Düşük
10,2928
15:36515,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,44
|Açılış
|: 515,43
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
517,75
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler15:36
|YAYLA
|3,19
|24.990.418
|% 10,00
|
|TUCLK
|10,72
|64.855.562
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.598.849
|% 9,95
|
|CASA
|150,00
|628.150
|% 8,70
|
|SNKRN
|29,76
|326.718
|% 8,22
|
|KUTPO
|44,56
|123.523.008
|% -9,98
|
|METUR
|26,78
|29.854.839
|% -9,95
|
|ISGSY
|12,45
|49.426.718
|% -8,72
|
|DERHL
|6,01
|45.529.814
|% -8,66
|
|MMCAS
|6,50
|104.794
|% -6,74
|
|THYAO
|13,31
|1.217.370.405
|% 1,99
|
|GARAN
|8,04
|766.937.963
|% -1,11
|
|CANTE
|8,20
|461.338.667
|% -1,44
|
|TUPRS
|98,10
|404.176.010
|% -1,11
|
|KOZAL
|124,10
|403.733.627
|% -1,12
|
|YKBNK
|2,16
|352.669.080
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,87
|285.196.276
|% -1,58
|
|GARAN
|8,04
|766.937.963
|% -1,11
|
|THYAO
|13,31
|1.217.370.405
|% 1,99
|
|DOHOL
|2,97
|212.123.421
|% -0,67
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4549
|8,4563
|% 0,00
|
|Euro
|10,3222
|10,3304
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,9360
|11,9959
|% 0,27
|
|Frank
|9,3555
|9,4118
|% -0,25
|
|Riyal
|2,2456
|2,2568
|% -0,10
|
|15:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|-1,73
|
|Altın Gr.
|513
|514
|-2,17
|
|Cumhuriyet
|3.398
|3.450
|-20,00
|
|Tam
|3.380
|3.467
|-20,40
|
|Yarım
|1.634
|1.677
|-9,87
|
|Çeyrek
|819
|839
|-4,94
|
|Gümüş.Ons
|27,66
|27,69
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,49
|7,50
|-0,04
|
|B. Petrol
|68,25
|68,25
|-0,48
|
Seans Raporu
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