***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
13.08.2021 17:49
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK.
Açıklamalar
30.06.2021 FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958020
BIST
17:421.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 1,88
|Açılış
|: 1.445
|
|Önceki Kapanış
|: 1.444
|
1.449
En Düşük
1.440
17:428,5405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 8,5480
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5750
|
8,5803
En Düşük
8,4969
17:4210,0993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0360
|Açılış
|: 10,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0550
|
10,1075
En Düşük
10,0035
17:42487,55
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 6,20
|Açılış
|: 487,55
|
|Önceki Kapanış
|: 481,35
|
487,91
En Düşük
478,93
BIST En Aktif Hisseler17:42
|VKING
|7,60
|4.466.485
|% 9,99
|
|IZFAS
|6,20
|5.697.772
|% 9,93
|
|PENTA
|65,35
|37.152.064
|% 9,92
|
|DARDL
|2,56
|9.170.443
|% 9,87
|
|GSDDE
|2,46
|18.094.215
|% 9,82
|
|IDGYO
|2,95
|14.021.213
|% -9,79
|
|COSMO
|9,47
|213.225
|% -7,16
|
|EDATA
|15,79
|12.688.658
|% -6,29
|
|SNKRN
|28,00
|294.881
|% -5,66
|
|MARKA
|5,26
|12.397.640
|% -5,40
|
|GARAN
|9,23
|1.058.618.366
|% -0,65
|
|KRDMD
|8,38
|964.987.223
|% 3,20
|
|SISE
|8,65
|834.141.776
|% 2,73
|
|TUPRS
|100,20
|635.997.601
|% 1,93
|
|THYAO
|12,39
|492.094.397
|% -0,32
|
|YKBNK
|2,50
|347.557.341
|% -0,40
|
|KRDMD
|8,38
|964.987.223
|% 3,20
|
|GARAN
|9,23
|1.058.618.366
|% -0,65
|
|SISE
|8,65
|834.141.776
|% 2,73
|
|TSKB
|1,32
|93.476.774
|% 1,54
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5382
|8,5405
|% 0,00
|
|Euro
|10,0793
|10,0993
|% 0,36
|
|Sterlin
|11,8064
|11,8656
|% 0,40
|
|Frank
|9,2848
|9,3408
|% 0,79
|
|Riyal
|2,2714
|2,2828
|% 0,04
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|19,47
|
|Altın Gr.
|486
|486
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|27,00
|
|Tam
|3.219
|3.302
|30,94
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|14,96
|
|Çeyrek
|780
|799
|7,48
|
|Gümüş.Ons
|23,72
|23,75
|0,55
|
|Gümüş Gr.
|6,51
|6,51
|0,14
|
|B. Petrol
|71,19
|71,19
|-0,12
|