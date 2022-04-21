***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
21.04.2022 17:20
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
24 GGSPYAS 2021 4.DÖNEM FAALİYET RAPORU
*Beyan Ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022721
BIST
17:412.560
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 33,85
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
17:4114,7051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0338
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7055
En Düşük
14,6564
17:4115,9538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0219
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
17:41918,69
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -4,68
|Açılış
|: 918,69
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler17:41
|BMSCH
|8,03
|61.881.145
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.364.431
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.601.854
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.393.885
|% 10,00
|
|CRFSA
|37,90
|106.056.635
|% 9,98
|
|HUNER
|3,18
|171.020.722
|% -5,64
|
|MMCAS
|3,15
|677.176
|% -4,83
|
|MARKA
|3,22
|1.502.797
|% -3,88
|
|BRYAT
|402,80
|95.765.648
|% -3,73
|
|MEPET
|3,51
|7.045.273
|% -3,57
|
|THYAO
|40,18
|4.646.751.089
|% 3,40
|
|GARAN
|14,51
|3.239.384.792
|% 2,26
|
|EKGYO
|3,15
|2.854.070.696
|% 8,25
|
|KRDMD
|16,31
|2.183.649.886
|% 0,68
|
|ASELS
|28,28
|1.933.343.649
|% 1,51
|
|EKGYO
|3,15
|2.854.070.696
|% 8,25
|
|VAKBN
|4,78
|1.487.011.410
|% 8,64
|
|TSKB
|2,06
|637.311.205
|% 3,00
|
|ODAS
|2,53
|776.945.570
|% -3,07
|
|HALKB
|6,28
|1.609.367.204
|% 5,37
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6990
|14,7051
|% 0,23
|
|Euro
|15,9434
|15,9538
|% 0,14
|
|Sterlin
|19,1324
|19,2283
|% 0,09
|
|Frank
|15,4119
|15,5047
|% 0,04
|
|Riyal
|3,9077
|3,9273
|% 0,20
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.942
|1.943
|-15,14
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-4,42
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,58
|24,61
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,66
|-0,23
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,48
|
Seans Raporu
17:41
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-
17:56TRCAS
Yüzde 9.87 oranında artışla 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 726, 054 adet işlem
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17:54CRFSA
Yüzde 9.98 oranında artışla 37.90 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 898, 038 adet işlem
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17:53TRGYO
Yüzde 6.93 oranında artışla 7.72 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 480, 577 adet işlem
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17:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 93 artarak (% 1.56 ) 2, 865
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17:52VAKBN
Yüzde 8.64 oranında artışla 4.78 lira fiyatla işlem gören hissede 321, 072, 695 adet işlem