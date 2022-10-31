***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
31.10.2022 12:45
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
YOK.
Açıklamalar
30.09.2022 FAALİYET RAPORU
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075236
BIST
15:453.942
En Yüksek
|Değişim
|: 1,64%
|| 63,42
|Açılış
|: 3.885
|
|Önceki Kapanış
|: 3.879
|
3.949
En Düşük
3.881
15:4518,6198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0393
|Açılış
|: 18,6430
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5750
|
18,6618
En Düşük
18,5474
15:4518,4602
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0764
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5000
|
18,6111
En Düşük
18,4486
15:45980,83
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -1,89
|Açılış
|: 980,83
|
|Önceki Kapanış
|: 982,72
|
986,64
En Düşük
979,03
BIST En Aktif Hisseler15:45
|AKCNS
|44,00
|104.044.568
|% 10,00
|
|ATSYH
|125,40
|3.116.358
|% 10,00
|
|VKING
|14,86
|6.461.961
|% 9,99
|
|SMRTG
|85,95
|268.338.940
|% 9,98
|
|KONTR
|98,15
|876.559.396
|% 9,97
|
|AGYO
|5,50
|57.384.836
|% -9,98
|
|MZHLD
|126,80
|27.698.267
|% -9,23
|
|CEOEM
|13,50
|44.756.200
|% -8,60
|
|METRO
|1,51
|119.352.192
|% -8,48
|
|MMCAS
|4,88
|281.918
|% -7,05
|
|THYAO
|99,10
|4.214.543.964
|% 2,22
|
|SASA
|119,60
|2.148.120.762
|% 9,42
|
|AKBNK
|14,43
|1.979.062.153
|% -1,70
|
|SISE
|32,92
|1.658.933.640
|% 1,17
|
|YKBNK
|8,99
|1.577.727.587
|% 1,24
|
|EKGYO
|4,40
|963.766.422
|% -0,45
|
|YKBNK
|8,99
|1.577.727.587
|% 1,24
|
|ISCTR
|9,06
|1.344.470.292
|% 0,11
|
|AKBNK
|14,43
|1.979.062.153
|% -1,70
|
|SKBNK
|2,03
|277.643.706
|% -0,98
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6121
|18,6198
|% 0,21
|
|Euro
|18,4496
|18,4602
|% -0,41
|
|Sterlin
|21,3939
|21,5012
|% -0,57
|
|Frank
|18,5318
|18,6435
|% -0,27
|
|Riyal
|4,9402
|4,9650
|% 0,23
|
|15:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.638
|1.638
|-6,99
|
|Altın Gr.
|980
|980
|-2,78
|
|Cumhuriyet
|6.564
|6.663
|-3,00
|
|Tam
|6.592
|6.648
|-88,00
|
|Yarım
|3.212
|3.248
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.611
|1.623
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|19,06
|19,11
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,42
|11,44
|-0,09
|
|B. Petrol
|92,21
|92,21
|-1,56
|
Seans Raporu
15:45
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16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 75 artarak (% 1.52 ) 3, 465
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16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : AKCNS, KERVN, DNISI, PETUN, KONTR, ATSYH, VKING, ULUUN, BRKSN, TUCLK
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16:00
TTRAK, BRKSN, MIPAZ değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:00
EUYO, VBTYZ, NIBAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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16:00XEUR
EURO serbest piyasada 18.46 liradan (ALIŞ) işlem