***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2020 18:31
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 3.500.000 1.496 1.496 250.000 -2.018.378 -905.966 -2.924.344 827.152 827.152
Transferler
250.000 -167.691 -905.966 905.966 82.309 82.309
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.154 854.296 857.450 857.450 857.450
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
3.154
Dönem Sonu Bakiyeler
27 3.750.000 4.650 4.650 82.309 -2.924.344 854.296 -2.070.048 1.766.911 1.766.911
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 3.750.000 4.650 4.650 82.309 -2.924.344 854.296 -2.070.048 1.766.911 1.766.911
Transferler
-77.000 854.296 -854.296 -77.000 -77.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
177 177 782.178 782.178 782.355 782.355
Dönem Karı (Zararı)
782.178 782.178 782.178 782.178
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
177 177 177 177
Dönem Sonu Bakiyeler
27 3.750.000 4.827 4.827 5.309 -2.070.048 782.178 -1.287.870 2.472.266 2.472.266
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
317.820 -728.343
Dönem Karı (Zararı)
782.178 854.296
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
36 782.178 854.296
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
11.140 27.758
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
16, 17 10.635 8.384
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
25 -3.754 9.240
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
2.432 7.296
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-10.059 -2.327
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
12.491 9.623
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
1.827 2.838
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-475.498 -1.610.397
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-828.037 -377.053
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
9, 37 -828.037 -377.053
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
109.952 -1.038.407
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10, 37 375.892 -288.522
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -265.940 -749.885
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 317 -5.172
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
70.231 -167.129
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9, 37 313 13.374
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
9 69.918 -180.503
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 1.500 3.407
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
171.076 -24.202
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10, 37 169.858 -12.493
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 1.218 -11.709
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-537 -1.841
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
26 -537 -1.841
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
317.820 -728.343
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.280 -23.720
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.280 -23.720
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
16, 17 -4.280 -23.720
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-77.036 89.444
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 82.309
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 82.309
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-36 7.135
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
8 -36 7.135
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-77.000
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
236.504 -662.619
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
236.504 -662.619
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 7.157 669.740
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 243.661 7.121
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 243.660 7.157
Ticari Alacaklar
1.276.531 460.985
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9, 37 1.276.531 460.985
Diğer Alacaklar
1.243.458 1.353.410
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10, 37 223.579 599.471
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.019.879 753.939
Peşin Ödenmiş Giderler
8.212 8.529
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 8.212 8.529
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
35 0 1.969
Diğer Dönen Varlıklar
35.753 35.216
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 35.753 35.216
ARA TOPLAM
2.807.614 1.867.266
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.807.614 1.867.266
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
16 20.222 24.609
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 0 1.968
Ertelenmiş Vergi Varlığı
35 2.749 2.607
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
22.971 29.184
TOPLAM VARLIKLAR
2.830.585 1.896.450
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 7.240 7.276
Ticari Borçlar
124.893 64.721
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9, 37 13.687 13.374
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 111.206 51.347
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 17.871 16.371
Diğer Borçlar
202.747 31.672
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10, 37 170.549 691
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 32.198 30.981
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.201 8.994
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 5.201 8.994
ARA TOPLAM
357.952 129.034
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
357.952 129.034
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
367 505
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 367 505
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
367 505
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
358.319 129.539
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.472.266 1.766.911
Ödenmiş Sermaye
27 3.750.000 3.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
4.827 4.650
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
4.827 4.650
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 4.827 4.650
Diğer Yedekler
27 5.309 82.309
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -2.070.048 -2.924.344
Net Dönem Karı veya Zararı
36 782.178 854.296
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.472.266 1.766.911
TOPLAM KAYNAKLAR
2.830.585 1.896.450
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 1.912.686 1.618.661
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.912.686 1.618.661
BRÜT KAR (ZARAR)
1.912.686 1.618.661
Genel Yönetim Giderleri
29 -978.324 -1.081.013
Pazarlama Giderleri
29 -178.074 -40.870
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
31 88.367 308.118
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
31 -55.143 -21.027
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
789.512 783.869
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
32 0 63.271
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
789.512 847.140
Finansman Gelirleri
33 1.085 4.971
Finansman Giderleri
33 -8.605 -1.210
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
781.992 850.901
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
186 3.395
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
35 186 3.395
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
782.178 854.296
DÖNEM KARI (ZARARI)
782.178 854.296
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
782.178 854.296
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
177 3.154
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
221 3.942
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-44 -788
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
35 -44 -788
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
177 3.154
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
782.355 857.450
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
782.355 857.450
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841232
BIST