***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 3.500.000 1.496 1.496 250.000 -2.018.378 -905.966 -2.924.344 827.152 827.152Transferler250.000 -167.691 -905.966 905.966 82.309 82.309Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)3.154 854.296 857.450 857.450 857.450Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)3.154Dönem Sonu Bakiyeler27 3.750.000 4.650 4.650 82.309 -2.924.344 854.296 -2.070.048 1.766.911 1.766.911Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 3.750.000 4.650 4.650 82.309 -2.924.344 854.296 -2.070.048 1.766.911 1.766.911Transferler-77.000 854.296 -854.296 -77.000 -77.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)177 177 782.178 782.178 782.355 782.355Dönem Karı (Zararı)782.178 782.178 782.178 782.178Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)177 177 177 177Dönem Sonu Bakiyeler27 3.750.000 4.827 4.827 5.309 -2.070.048 782.178 -1.287.870 2.472.266 2.472.266Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI317.820 -728.343Dönem Karı (Zararı)782.178 854.296Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)36 782.178 854.296Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler11.140 27.758Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler16, 17 10.635 8.384Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler25 -3.754 9.240Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.432 7.296Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-10.059 -2.327Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler12.491 9.623Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler1.827 2.838İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-475.498 -1.610.397Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-828.037 -377.053İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)9, 37 -828.037 -377.053Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler109.952 -1.038.407İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10, 37 375.892 -288.522İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -265.940 -749.885Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 317 -5.172Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler70.231 -167.129İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9, 37 313 13.374İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)9 69.918 -180.503Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 1.500 3.407Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler171.076 -24.202İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10, 37 169.858 -12.493İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 1.218 -11.709İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-537 -1.841Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)26 -537 -1.841Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları317.820 -728.343YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-4.280 -23.720Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.280 -23.720Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları16, 17 -4.280 -23.720FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-77.036 89.444Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 82.309Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 82.309Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-36 7.135Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri8 -36 7.135Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-77.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)236.504 -662.619NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)236.504 -662.619DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 7.157 669.740DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 243.661 7.121Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 243.660 7.157Ticari Alacaklar1.276.531 460.985İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9, 37 1.276.531 460.985Diğer Alacaklar1.243.458 1.353.410İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10, 37 223.579 599.471İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.019.879 753.939Peşin Ödenmiş Giderler8.212 8.529İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 8.212 8.529Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar35 0 1.969Diğer Dönen Varlıklar35.753 35.216İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 35.753 35.216ARA TOPLAM2.807.614 1.867.266TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.807.614 1.867.266DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar16 20.222 24.609Maddi Olmayan Duran Varlıklar17 0 1.968Ertelenmiş Vergi Varlığı35 2.749 2.607TOPLAM DURAN VARLIKLAR22.971 29.184TOPLAM VARLIKLAR2.830.585 1.896.450KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 7.240 7.276Ticari Borçlar124.893 64.721İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9, 37 13.687 13.374İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 111.206 51.347Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 17.871 16.371Diğer Borçlar202.747 31.672İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10, 37 170.549 691İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 32.198 30.981Kısa Vadeli Karşılıklar5.201 8.994Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 5.201 8.994ARA TOPLAM357.952 129.034TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER357.952 129.034UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar367 505Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 367 505TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER367 505TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER358.319 129.539ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.472.266 1.766.911Ödenmiş Sermaye27 3.750.000 3.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.827 4.650Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.827 4.650Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 4.827 4.650Diğer Yedekler27 5.309 82.309Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -2.070.048 -2.924.344Net Dönem Karı veya Zararı36 782.178 854.296TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.472.266 1.766.911TOPLAM KAYNAKLAR2.830.585 1.896.450Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.912.686 1.618.661TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.912.686 1.618.661BRÜT KAR (ZARAR)1.912.686 1.618.661Genel Yönetim Giderleri29 -978.324 -1.081.013Pazarlama Giderleri29 -178.074 -40.870Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler31 88.367 308.118Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler31 -55.143 -21.027ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)789.512 783.869Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler32 0 63.271FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)789.512 847.140Finansman Gelirleri33 1.085 4.971Finansman Giderleri33 -8.605 -1.210SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)781.992 850.901Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri186 3.395Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri35 186 3.395SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)782.178 854.296DÖNEM KARI (ZARARI)782.178 854.296Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları782.178 854.296Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar177 3.154Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)221 3.942Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-44 -788Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi35 -44 -788Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yabancı Para Çevrim FarklarıDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)177 3.154TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)782.355 857.450Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları782.355 857.450http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841232BIST