***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 4.650 4.650 82.309 -2.924.344 854.296 -2.070.048 1.766.911 1.766.911Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-77.000 854.296 -854.296 -77.000 -77.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-254 -254 35.872 35.872 35.618 35.618Dönem Karı (Zararı)34 35.472 35.472 35.472 35.472Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-254 -254 146 146Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 3.750.000 4.396 4.396 5.309 -2.070.048 35.872 -2.034.176 1.725.529 1.725.529Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 4.827 4.827 5.309 -2.070.048 782.178 -1.287.870 2.472.266 2.472.266Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler782.178 -782.178 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.501 -3.501 93.975 93.975 90.474 90.474Dönem Karı (Zararı)34 93.975 93.975 93.975 93.975Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.501 -3.501 -3.501 -3.501Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 3.750.000 1.326 1.326 5.309 -1.287.870 93.975 -1.193.895 2.562.740 2.562.740Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-236.732 155.594Dönem Karı (Zararı)34 93.975 35.972Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)93.975 35.972Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler23.648 4.050Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 864 3.165Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler24.945 -1.004Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler24.945Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.711 33Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-11.362 -11.422Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 14.073 11.455Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 -4.872 1.856İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-354.355 115.572Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.691İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-24.691Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-81.128 18.527İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)36 -71.128 20.060İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -10.000 -1.533Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -157.449 -75.159Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -9.478 54.248İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-11 143İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-9.467 54.105Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 44.712 15.979Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler58.875 126.951İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)37 60.745 139.105İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 -1.870 -12.154İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-209.887 -283Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)34 -209.887 -283Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-236.732 155.594YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-864 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-864Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-864FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -80.809Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri-77.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri-77.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri-3.809Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri-3.809YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-237.596 74.785NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-237.596 74.785DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 243.660 7.157DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 6.064 81.942Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 6.064 243.660Ticari Alacaklar1.505.906 1.276.531İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9,36 1.505.906 1.276.531Diğer Alacaklar1.324.586 1.243.458İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10,36 294.707 223.579İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.029.879 1.019.879Peşin Ödenmiş Giderler165.661 8.212İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 165.661 8.212Diğer Dönen Varlıklar36.263 35.753İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 36.263 35.753ARA TOPLAM3.038.480 2.807.614TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.038.480 2.807.614DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar16 19.358 20.222Ertelenmiş Vergi Varlığı34 8.608 2.749TOPLAM DURAN VARLIKLAR27.966 22.971TOPLAM VARLIKLAR3.066.446 2.830.585KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 3.573 7.240Ticari Borçlar115.415 124.893İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9, 36 13.676 13.687İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 101.739 111.206Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 62.583 17.871Diğer Borçlar261.622 202.747İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10, 36 231.294 170.549İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 30.328 32.198Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30.000 0Kısa Vadeli Karşılıklar12.676 5.201Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 12.676 5.201ARA TOPLAM485.869 357.952TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER485.869 357.952UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar17.837 367Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 17.837 367TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.837 367TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER503.706 358.319ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.562.740 2.472.266Ödenmiş Sermaye27 3.750.000 3.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.326 4.827Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.326 4.827Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 1.326 4.827Diğer Yedekler27 5.309 5.309Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -1.287.870 -2.070.048Net Dönem Karı veya Zararı35 93.975 782.178TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.562.740 2.472.266TOPLAM KAYNAKLAR3.066.446 2.830.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 495.910 300.626TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)495.910 300.626BRÜT KAR (ZARAR)495.910 300.626Genel Yönetim Giderleri29 -277.382 -244.424Pazarlama Giderleri29 -126.676 -29.119Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 20.040 23.212Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -23.885 -14.550ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)88.007 35.745Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 607 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)88.614 35.745Finansman Gelirleri513 340Finansman Giderleri32 -24 -162SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)89.103 35.923Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri4.872 49Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 4.872 49SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)93.975 35.972DÖNEM KARI (ZARARI)93.975 35.972Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları35 93.975 35.972Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-4.488 -318Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-4.488 -318Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-4.488 -318Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar987 64Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler987 64Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri987 64DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-3.501 -254TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)90.474 35.718Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları90.474 35.718http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/848363BIST