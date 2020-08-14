***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 4.650 82.309 -2.924.344 854.296 1.766.911Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-77.000 854.296 -854.296 -77.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)35.618Dönem Karı (Zararı)34 35.472 35.472Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-254 400 146Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 3.750.000 4.396 5.309 -2.070.048 35.872 1.725.529 0 1.725.529Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 4.827 5.309 -2.070.048 782.178 2.472.266Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler782.178 -782.178 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)Dönem Karı (Zararı)34 910.709 910.709Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.091 -5.091Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 3.750.000 -264 5.309 -1.287.870 910.709 3.377.884 0 3.377.884Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-17.318 116.976Dönem Karı (Zararı)34 910.709 90.694Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)910.709 90.694Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-376.670 5.965Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 2.457 6.311Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler26.010 -5.432Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler26.010 -5.432Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-4.112 3.111Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-11.170 -11.114Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 7.058 14.225Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 -401.025 1.975İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-551.357 20.317Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 -158.126İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-158.126Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-733.404 28.928İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)36 -45.268 269.364İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -688.136 -240.436Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -108.681 -47.511Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 1.233 49.100İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)120 169İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)1.113 48.931Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 -15.864 18.258Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler64.104 130.054İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)37 76.149 139.888İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 -12.045 -9.834İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler241.255 -386Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)34 241.255 -386Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-17.318 116.976YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.457 -1.653Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.457 -1.653Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.457 -1.653FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -81.262YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.775 34.061Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-19.775 34.061DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 243.660 7.157DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 223.885 41.218Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 223.885 243.660Finansal Yatırımlar41.374 0Ticari Alacaklar1.019.186 1.276.531İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9,36 1.019.186 1.276.531Diğer Alacaklar1.976.862 1.243.458İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10,36 268.847 223.579İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.708.015 1.019.879Peşin Ödenmiş Giderler116.893 8.212İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 116.893 8.212Diğer Dönen Varlıklar36.488 35.753İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 36.488 35.753ARA TOPLAM3.414.688 2.807.614TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.414.688 2.807.614DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar16 17.765 20.222Ertelenmiş Vergi Varlığı34 405.210 2.749TOPLAM DURAN VARLIKLAR422.975 22.971TOPLAM VARLIKLAR3.837.663 2.830.585KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 3.217 7.240Ticari Borçlar126.126 124.893İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9, 36 13.807 13.687İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 112.319 111.206Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 2.007 17.871Diğer Borçlar266.851 202.747İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10, 36 246.698 170.549İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 20.153 32.198Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30.000 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)30.000 0Kısa Vadeli Karşılıklar9.104 5.201Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 9.104 5.201ARA TOPLAM437.305 357.952TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER437.305 357.952UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar22.474 367Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 22.474 367TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.474 367TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER459.779 358.319ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.377.884 2.472.266Ödenmiş Sermaye27 3.750.000 3.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-264 4.827Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-264 4.827Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -264 4.827Diğer Yedekler27 5.309 5.309Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -1.287.870 -2.070.048Net Dönem Karı veya Zararı35 910.709 782.178TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.377.884 2.472.266TOPLAM KAYNAKLAR3.837.663 2.830.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.114.947 605.259TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.114.947 605.259BRÜT KAR (ZARAR)1.114.947 605.259Genel Yönetim Giderleri29 -485.454 -483.176Pazarlama Giderleri29 -143.694 -47.752Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 32.396 36.343Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -10.108 -17.556ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)508.087 93.118Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 886 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)508.973 93.118Finansman Gelirleri864 607Finansman Giderleri32 -153 -3.027SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)509.684 90.698Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri401.025 -4Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 401.025 -4SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)910.709 90.694DÖNEM KARI (ZARARI)910.709 90.694Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları35 910.709 90.694Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-6.527 10Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-6.527 10Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-6.527 10Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.436 -2Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.436 -2Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri1.436 -2DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-5.091 8TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)905.618 90.702Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları905.618 90.702http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869062BIST