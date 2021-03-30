***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
30.03.2021 16:56
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-251.603 318.359
Dönem Karı (Zararı)
34 3.531.062 782.178
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.531.062 782.178
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
720.852 10.870
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 -13.290 10.365
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
57.717 -3.754
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
57.717 -3.754
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
7.086 2.432
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.491 -10.059
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 18.577 12.491
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 669.339 1.827
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.503.517 -474.689
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-179.311 -828.037
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-179.311 -828.037
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.591.696 109.952
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
36 -358.675 375.892
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -3.233.021 -265.940
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -286.015 317
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -31.135 70.231
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
120 313
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-31.255 69.918
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 7.819 1.500
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
80.999 171.076
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 82.467 169.858
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -1.468 1.218
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-504.178 272
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
34 -504.178 272
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-251.603 318.359
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
13.290 -4.820
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13.290 -4.820
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13.290 -4.820
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 -77.036
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-77.036
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-238.313 236.503
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
0 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-238.313 236.503
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 243.660 7.157
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 5.347 243.660
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 4.650 82.309 -2.924.344 854.296 1.766.911 1.766.911
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-77.000 854.296 -854.296 -77.000 -77.000
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
177 782.178 782.178 782.178
Dönem Karı (Zararı)
34 782.178 782.178 782.178
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
177 0 177 177
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 3.750.000 4.827 5.309 -2.070.048 782.178 2.472.266 0 2.472.266
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 4.827 5.309 -2.070.048 782.178 2.472.266 2.472.266
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
34 782.178 -782.178 34 34
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.872 3.531.062 3.520.190 3.520.190
Dönem Karı (Zararı)
34 3.531.062 3.531.062 3.531.062
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.872 -10.872 -10.872
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 3.750.000 -6.045 5.343 -1.287.870 3.531.062 5.992.490 0 5.992.490
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 5.347 243.660
Finansal Yatırımlar
461.805 0
Ticari Alacaklar
4.886.916 1.276.531
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9,36 4.886.916 1.276.531
Diğer Alacaklar
1.404.080 1.243.458
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,36 582.254 223.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 821.826 1.019.879
Peşin Ödenmiş Giderler
294.227 8.212
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 294.227 8.212
Diğer Dönen Varlıklar
46.107 35.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 46.107 35.753
ARA TOPLAM
7.098.482 2.807.614
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
7.098.482 2.807.614
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
16 86.014 20.222
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 14.017 2.749
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
100.031 22.971
TOPLAM VARLIKLAR
7.198.513 2.830.585
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 3.785 7.240
Ticari Borçlar
93.758 124.893
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9, 36 13.807 13.687
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 79.951 111.206
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 25.690 17.871
Diğer Borçlar
283.746 202.747
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10, 36 253.016 170.549
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 30.730 32.198
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
58.219 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
58.219 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
677.540 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
28.619 5.201
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 28.619 5.201
ARA TOPLAM
1.171.357 357.952
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.171.357 357.952
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
34.666 367
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 34.666 367
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
34.666 367
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.206.023 358.319
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.992.490 2.472.266
Ödenmiş Sermaye
27 3.750.000 3.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.045 4.827
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-6.045 4.827
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -6.045 4.827
Diğer Yedekler
27 5.343 5.309
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 -1.287.870 -2.070.048
Net Dönem Karı veya Zararı
35 3.531.062 782.178
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.992.490 2.472.266
TOPLAM KAYNAKLAR
7.198.513 2.830.585
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 5.821.760 1.912.686
Satışların Maliyeti
0 0
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
5.821.760 1.912.686
BRÜT KAR (ZARAR)
5.821.760 1.912.686
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.346.096 -978.324
Pazarlama Giderleri
29 -399.591 -178.074
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 60.512 88.367
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -25.322 -55.143
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
4.111.263 789.512
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 121.619 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.232.882 789.512
Finansman Gelirleri
2.057 1.085
Finansman Giderleri
32 -34.538 -8.605
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.200.401 781.992
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-669.339 186
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-677.540
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 8.201 186
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.531.062 782.178
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.531.062 782.178
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35 3.531.062 782.178
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-10.872 177
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-10.872 177
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
3.067 -44
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-13.939 221
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-10.872 177
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.520.190 782.355
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.520.190 782.355
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921850
BIST