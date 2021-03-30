***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-251.603 318.359Dönem Karı (Zararı)34 3.531.062 782.178Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.531.062 782.178Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler720.852 10.870Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -13.290 10.365Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler57.717 -3.754Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler57.717 -3.754Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler7.086 2.432Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-11.491 -10.059Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 18.577 12.491Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 669.339 1.827İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.503.517 -474.689Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-179.311 -828.037İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-179.311 -828.037Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.591.696 109.952İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)36 -358.675 375.892İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -3.233.021 -265.940Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -286.015 317Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -31.135 70.231İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)120 313İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-31.255 69.918Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 7.819 1.500Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler80.999 171.076İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)37 82.467 169.858İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 -1.468 1.218İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-504.178 272Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)34 -504.178 272Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-251.603 318.359YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI13.290 -4.820Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13.290 -4.820Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13.290 -4.820FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -77.036Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-77.036YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-238.313 236.503Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi0 0NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-238.313 236.503DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 243.660 7.157DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 5.347 243.660Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 4.650 82.309 -2.924.344 854.296 1.766.911 1.766.911Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler-77.000 854.296 -854.296 -77.000 -77.000Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)177 782.178 782.178 782.178Dönem Karı (Zararı)34 782.178 782.178 782.178Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)177 0 177 177Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 3.750.000 4.827 5.309 -2.070.048 782.178 2.472.266 0 2.472.266Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 4.827 5.309 -2.070.048 782.178 2.472.266 2.472.266Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler34 782.178 -782.178 34 34Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.872 3.531.062 3.520.190 3.520.190Dönem Karı (Zararı)34 3.531.062 3.531.062 3.531.062Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.872 -10.872 -10.872Sermaye ArttırımıSermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler27 3.750.000 -6.045 5.343 -1.287.870 3.531.062 5.992.490 0 5.992.490Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 5.347 243.660Finansal Yatırımlar461.805 0Ticari Alacaklar4.886.916 1.276.531İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9,36 4.886.916 1.276.531Diğer Alacaklar1.404.080 1.243.458İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10,36 582.254 223.579İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 821.826 1.019.879Peşin Ödenmiş Giderler294.227 8.212İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 294.227 8.212Diğer Dönen Varlıklar46.107 35.753İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 46.107 35.753ARA TOPLAM7.098.482 2.807.614TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.098.482 2.807.614DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar16 86.014 20.222Ertelenmiş Vergi Varlığı34 14.017 2.749TOPLAM DURAN VARLIKLAR100.031 22.971TOPLAM VARLIKLAR7.198.513 2.830.585KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 3.785 7.240Ticari Borçlar93.758 124.893İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9, 36 13.807 13.687İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 79.951 111.206Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 25.690 17.871Diğer Borçlar283.746 202.747İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10, 36 253.016 170.549İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 30.730 32.198Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)58.219 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)58.219 0Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü677.540 0Kısa Vadeli Karşılıklar28.619 5.201Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 28.619 5.201ARA TOPLAM1.171.357 357.952TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.171.357 357.952UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar34.666 367Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 34.666 367TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER34.666 367TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.206.023 358.319ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar5.992.490 2.472.266Ödenmiş Sermaye27 3.750.000 3.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-6.045 4.827Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-6.045 4.827Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -6.045 4.827Diğer Yedekler27 5.343 5.309Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 -1.287.870 -2.070.048Net Dönem Karı veya Zararı35 3.531.062 782.178TOPLAM ÖZKAYNAKLAR5.992.490 2.472.266TOPLAM KAYNAKLAR7.198.513 2.830.585Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 5.821.760 1.912.686Satışların Maliyeti0 0TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)5.821.760 1.912.686BRÜT KAR (ZARAR)5.821.760 1.912.686Genel Yönetim Giderleri29 -1.346.096 -978.324Pazarlama Giderleri29 -399.591 -178.074Araştırma ve Geliştirme Giderleri0 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 60.512 88.367Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -25.322 -55.143ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.111.263 789.512Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 121.619 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.232.882 789.512Finansman Gelirleri2.057 1.085Finansman Giderleri32 -34.538 -8.605SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.200.401 781.992Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-669.339 186Dönem Vergi (Gideri) Geliri-677.540Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 8.201 186SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.531.062 782.178DÖNEM KARI (ZARARI)3.531.062 782.178Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları35 3.531.062 782.178Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.872 177Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.872 177Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.067 -44Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-13.939 221Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.872 177TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.520.190 782.355Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.520.190 782.355http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/921850BIST