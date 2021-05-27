***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 4.827 5.309 -2.070.048 782.178 2.472.266Transferler782.178 -782.178 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-3.501 93.975 90.474Dönem Karı (Zararı)93.975 93.975Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-3.501 -3.501Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 1.326 5.309 -1.287.870 93.975 2.562.740 2.562.740Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 -6.045 5.343 -1.287.870 3.531.062 5.992.490Transferler3.531.062 -3.531.062 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.987 224.341 233.962Dönem Karı (Zararı)222.975 222.975Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.987 -10.987Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 4.942 5.343 2.243.192 222.975 6.226.452 6.226.452Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI212.830 -236.732Dönem Karı (Zararı)34 222.975 93.975Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)222.975 93.975Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler65.274 23.648Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 -261 864Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler13.389 24.945Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler13.389 24.945Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.619 2.711Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-19.861 -11.362Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 22.480 14.073Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 49.527 -4.872Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler602.121 -354.355Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler841.997 0İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)841.997Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-198.627 -81.128İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)36 -109.652 -71.128İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -88.975 -10.000Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 165.364 -157.449Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 98.266 -9.478İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 -11İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)98.266 -9.467Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 63.349 44.712Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-2.245 58.875İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)37 149 60.745İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 -2.394 -1.870İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-365.983 -209.887Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)34 -365.983 -209.887Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları890.370 -236.732Vergi İadeleri (Ödemeleri)-677.540 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI261 -864Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları261 -864Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları261 -864Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)213.091 -237.596NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)213.091 -237.596DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 5.347 243.660DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 218.438 6.064Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 218.438 5.347Finansal Yatırımlar866.439 461.805Ticari Alacaklar4.044.918 4.886.916İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar9,36 4.036.458 4.886.916İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8.460Diğer Alacaklar1.602.707 1.404.080İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10,36 691.906 582.254İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 910.801 821.826Peşin Ödenmiş Giderler128.863 294.227İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 128.863 294.227Diğer Dönen Varlıklar46.765 46.107İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 46.765 46.107ARA TOPLAM6.908.130 7.098.482TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR6.908.130 7.098.482DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar16 87.603 86.014Ertelenmiş Vergi Varlığı34 15.891 14.017TOPLAM DURAN VARLIKLAR103.494 100.031TOPLAM VARLIKLAR7.011.624 7.198.513KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 3.215 3.785Ticari Borçlar192.024 93.758İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9, 36 13.807 13.807İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 178.217 79.951Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 89.039 25.690Diğer Borçlar281.501 283.746İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10, 36 253.165 253.016İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 28.336 30.730Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)88.219 58.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)88.219 58.219Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü54.500 677.540Kısa Vadeli Karşılıklar30.896 28.619Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 30.896 28.619ARA TOPLAM739.394 1.171.357TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER739.394 1.171.357UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar45.778 34.666Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 45.778 34.666TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER45.778 34.666TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER785.172 1.206.023ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.226.452 5.992.490Ödenmiş Sermaye27 3.750.000 3.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.942 -6.045Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.942 -6.045Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 4.942 -6.045Diğer Yedekler27 5.343 5.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 2.243.192 -1.287.870Net Dönem Karı veya Zararı35 222.975 3.531.062TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.226.452 5.992.490TOPLAM KAYNAKLAR7.011.624 7.198.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 1.022.744 495.910TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)1.022.744 495.910Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)1.022.744 495.910Genel Yönetim Giderleri29 -637.234 -277.382Pazarlama Giderleri29 -148.601 -126.676Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 32.532 20.040Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -29.275 -23.885ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)240.166 88.007Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 34.313 607FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)274.479 88.614Finansman Gelirleri777 513Finansman Giderleri32 -2.754 -24SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)272.502 89.103Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-49.527 4.872Dönem Vergi (Gideri) Geliri-54.500Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 4.973 4.872SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)222.975 93.975DÖNEM KARI (ZARARI)222.975 93.975Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları35 222.975 93.975Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-14.086 -4.488Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-14.086 -4.488Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-14.086 -4.488Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.099 987Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.099 987Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.099 987DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-10.987 -3.501TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)211.988 90.474Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları211.988 90.474http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938407BIST