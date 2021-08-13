***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI78.352 -17.318Dönem Karı (Zararı)34 545.189 910.709Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)545.189 910.709Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler205.372 -376.670Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 11.300 2.457Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler2.477 26.010Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler2.477 26.010Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler4.550 -4.112Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-20.112 -11.170Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 24.662 7.058Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 187.045 -401.025Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler67.157 -551.357Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler674.887 257.345İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)674.887 257.345Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-276.000 -733.404İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)36 -192.653 -45.268İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -83.347 -688.136Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -21.531 -108.681Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 122.108 1.233İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 120İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)122.108 1.113Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 73.440 -15.864Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.193 64.104İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)37 3.336 76.149İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 6.857 -12.045İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-515.940 -16.090Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)34 -515.940 -16.090Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları817.718 -17.318Vergi İadeleri (Ödemeleri)-739.366 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-11.300 -2.457Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.300 -2.457Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-11.300 -2.457Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)67.052 -19.775NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)67.052 -19.775DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 5.347 243.660DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 72.399 223.885Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 4.827 5.309 -2.070.048 782.178 2.472.266 0 2.472.266Transferler782.178 -782.178 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.091 910.709 905.618 0 905.618Dönem Karı (Zararı)910.709 910.709 0 910.709Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.091 -5.091 0 -5.091Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 -264 5.309 -1.287.870 514.107 2.562.740 0 2.562.740Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 -6.045 5.343 -1.287.870 3.531.062 5.992.490 5.992.490Transferler3.750.000 2.235 5.343 2.243.192 545.189 6.545.959 0 6.545.959Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri72.399 5.347Finansal Yatırımlar1.016.394 461.805Ticari Alacaklar4.212.029 4.886.916İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar4.212.029 4.886.916Diğer Alacaklar1.913.280 1.404.080İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10,36 774.907 582.254İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 1.138.373 821.826Peşin Ödenmiş Giderler82.558 294.227İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 82.558 294.227Diğer Dönen Varlıklar47.054 46.107İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 47.054 46.107ARA TOPLAM7.343.714 7.098.482TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.343.714 7.098.482DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar16 86.544 86.014Ertelenmiş Vergi Varlığı34 14.018 14.017TOPLAM DURAN VARLIKLAR100.562 100.031TOPLAM VARLIKLAR7.444.276 7.198.513KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 7.845 3.785Ticari Borçlar215.866 93.758İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9, 36 13.807 13.807İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 202.059 79.951Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 99.130 25.690Diğer Borçlar293.939 283.746İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10, 36 256.352 253.016İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 37.587 30.730Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)88.219 58.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)88.219 58.219Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü127.556 677.540Kısa Vadeli Karşılıklar17.670 28.619Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 17.670 28.619ARA TOPLAM850.225 1.171.357TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER850.225 1.171.357UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar48.092 34.666Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 48.092 34.666TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER48.092 34.666TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER898.317 1.206.023ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.545.959 5.992.490Ödenmiş Sermaye27 3.750.000 3.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.235 -6.045Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.235 -6.045Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 2.235 -6.045Diğer Yedekler27 5.343 5.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 2.243.192 -1.287.870Net Dönem Karı veya Zararı35 545.189 3.531.062Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.545.959 5.992.490TOPLAM KAYNAKLAR7.444.276 7.198.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 2.223.563 1.114.947 1.200.819 619.037TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.223.563 1.114.947 1.200.819 619.037Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)2.223.563 1.114.947 1.200.819 619.037Genel Yönetim Giderleri29 -1.347.273 -485.454 -710.039 -193.072Pazarlama Giderleri29 -307.273 -143.694 -158.672 -17.018Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 113.221 32.396 80.689 12.356Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -32.960 -10.108 -3.685 -1.223ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)649.278 508.087 409.112 420.080Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 89.813 886 55.500 279FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)739.091 508.973 464.612 420.359Finansman Gelirleri1.143 864 366 351Finansman Giderleri32 -8.000 -153 -5.246 -129SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)732.234 509.684 459.732 420.581Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-187.045 401.025 -137.518 396.153Dönem Vergi (Gideri) Geliri-189.382 0 -134.882 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 2.337 401.025 -2.636 396.153SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)545.189 910.709 322.214 816.734DÖNEM KARI (ZARARI)545.189 910.709 322.214 816.734Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları35 545.189 910.709 322.214 816.734Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-10.616 -6.527 3.470 -2.039Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-10.616 -6.527 3.470 -2.039Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-10.616 -6.527 3.470 -2.039Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.336 1.436 -763 449Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.336 1.436 -763 449Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.336 1.436 -763 449DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.280 -5.091 2.707 -1.590TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)536.909 905.618 324.921 815.144Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları536.909 905.618 324.921 815.144http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958017BIST