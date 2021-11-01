***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 4.827 5.309 -2.070.048 782.178 2.472.266 0 2.472.266Transferler782.178 -782.178 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-5.091 910.709 905.618 0 905.618Dönem Karı (Zararı)910.709 910.709 0 910.709Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-5.091 -5.091 0 -5.091Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 -264 5.309 -1.287.870 514.107 2.562.740 0 2.562.740Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 -6.045 5.343 -1.287.870 3.531.062 5.992.490 5.992.490Transferler3.531.062 -3.531.062 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-12.513 978.329 965.816 0 965.816Dönem Karı (Zararı)978.329 978.329 0 978.329Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-12.513 -12.513 0 -12.513Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 -18.558 5.343 2.243.192 978.329 6.958.306 0 6.958.306Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI89.147 -213.236Dönem Karı (Zararı)34 978.329 1.130.736Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)978.329 1.130.736Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler351.748 39.580Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 17.261 4.050Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler111 45.190Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler111 45.190Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler9.413 -2.584Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-18.640 -11.010Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 28.053 8.426Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 324.963 -7.076Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.051.548 -1.383.552Finansal Yatırımlardaki Azalış (Artış)-1.555.309 -329.137Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.393.163 66.139İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)1.393.163 66.139Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-269.050 -1.146.288İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)36 -283.693 -446.038İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 14.643 -700.250Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -37.837 -62.706Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 15.554 -21.047İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 120İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)15.554 -21.167Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 52.052 4.737Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.228 90.714İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)37 2.182 86.522İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 10.046 4.192İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-662.349 14.036Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)34 -662.349 14.036Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları278.529 -213.236Vergi İadeleri (Ödemeleri)-189.382 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-14.441 -4.050Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.441 -4.050Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-14.441 -4.050FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.706 -217.286NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)74.706 -217.286DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 5.347 243.660DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 80.053 26.374Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri80.053 5.347Finansal Yatırımlar2.017.114 461.805Ticari Alacaklar3.493.753 4.886.916İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar3.491.841 4.886.916İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar1.912Diğer Alacaklar1.673.130 1.404.080İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10,36 865.947 582.254İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 807.183 821.826Peşin Ödenmiş Giderler332.064 294.227İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 332.064 294.227Diğer Dönen Varlıklar47.096 46.107İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 47.096 46.107ARA TOPLAM7.643.210 7.098.482TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR7.643.210 7.098.482DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar16 83.194 86.014Ertelenmiş Vergi Varlığı34 14.386 14.017TOPLAM DURAN VARLIKLAR97.580 100.031TOPLAM VARLIKLAR7.740.790 7.198.513KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 15.420 3.785Ticari Borçlar109.312 93.758İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9, 36 13.807 13.807İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 95.505 79.951Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 77.742 25.690Diğer Borçlar295.974 283.746İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10, 36 255.198 253.016İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 40.776 30.730Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)88.219 58.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)88.219 58.219Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü132.421 677.540Kısa Vadeli Karşılıklar29.468 28.619Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 29.468 28.619ARA TOPLAM748.556 1.171.357TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER748.556 1.171.357UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar33.928 34.666Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 33.928 34.666TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER33.928 34.666TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER782.484 1.206.023ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar6.958.306 5.992.490Ödenmiş Sermaye27 3.750.000 3.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-18.558 -6.045Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-18.558 -6.045Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -18.558 -6.045Diğer Yedekler27 5.343 5.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 2.243.192 -1.287.870Net Dönem Karı veya Zararı35 978.329 3.531.062Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR6.958.306 5.992.490TOPLAM KAYNAKLAR7.740.790 7.198.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 3.676.516 2.182.744 1.452.953 1.067.797TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.676.516 2.182.744 1.452.953 1.067.797Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı0 0 0 0Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0 0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0 0 0BRÜT KAR (ZARAR)3.676.516 2.182.744 1.452.953 1.067.797Genel Yönetim Giderleri29 -2.130.774 -824.705 -783.501 -339.251Pazarlama Giderleri29 -470.144 -267.580 -162.871 -123.886Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 186.582 39.887 73.361 7.491Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -39.642 -13.801 -6.682 -3.693ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)1.222.538 1.116.545 573.260 608.458Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 107.677 8.717 17.864 7.831FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)1.330.215 1.125.262 591.124 616.289Finansman Gelirleri1.493 1.270 350 406Finansman Giderleri32 -28.416 -2.872 -20.416 -2.719SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.303.292 1.123.660 571.058 613.976Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-324.963 7.076 -137.918 -393.949Dönem Vergi (Gideri) Geliri-321.803 0 -132.421 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 -3.160 7.076 -5.497 -393.949SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)978.329 1.130.736 433.140 220.027DÖNEM KARI (ZARARI)978.329 1.130.736 433.140 220.027Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları35 978.329 1.130.736 433.140 220.027Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-16.042 -9.417 -5.426 -2.890Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-16.042 -9.417 -5.426 -2.890Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-16.042 -9.417 -5.426 -2.890Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar3.529 2.072 1.193 636Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.529 2.072 1.193 636Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri3.529 2.072 1.193 636DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-12.513 -7.345 -4.233 -2.254TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)965.816 1.123.391 428.907 217.773Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları965.816 1.123.391 428.907 217.773http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973871BIST