***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 4.827 5.309 -2.070.048 782.178 2.472.266 0 2.472.266Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler34 782.178 -782.178 34 0 34Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-10.872 3.531.062 3.520.190 0 3.520.190Dönem Karı (Zararı)3.531.062 3.531.062 0 3.531.062Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.872 -10.585 0 -10.585Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 -6.045 5.343 -1.287.870 3.531.062 5.992.490 0 5.992.490Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 -6.045 5.343 -1.287.870 3.531.062 5.992.490 0 5.992.490Transferler0 3.531.062 -3.531.062 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)9.231 0 4.374.745 4.383.976 0 4.383.976Dönem Karı (Zararı)0 4.374.745 4.374.745 0 4.374.745Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)9.231 0 9.231 0 9.231Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 3.186 5.343 2.243.192 4.374.745 10.376.466 0 10.376.466Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI859.010 -248.148Dönem Karı (Zararı)34 4.374.745 3.531.062Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)4.374.745 3.531.062Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.551.522 742.139Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 23.539 7.997Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler898 57.717Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler898 57.717Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler8.135 7.086Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-46.071 -11.491Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 54.206 18.577Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 1.518.950 669.339Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.050.065 -4.521.349Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.537.622 -3.610.385İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-3.512.311 -3.610.385İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-25.311 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.890.637 -160.622İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)36 -1.745.825 -358.675İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -144.812 198.053Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 235.324 -286.015Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 2.105.321 -31.135İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-13.807 120İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)2.119.128 -31.255Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 63.158 7.819Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler107.985 80.999İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)37 -134.590 82.467İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 242.575 -1.468İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.133.594 -522.010Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)34 -1.133.594 -522.010Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları1.876.202 -248.148Vergi İadeleri (Ödemeleri)-1.017.192 0YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-16.489 13.290Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.489 13.290Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-16.489 13.290Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.006 -3.455Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6.006 -3.455Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri6.006 -3.455YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)848.527 -238.313NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)848.527 -238.313DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 5.347 243.660DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 853.874 5.347Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanCari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 853.874 5.347Finansal Yatırımlar1.600.000 461.805Ticari Alacaklar8.424.538 4.886.916İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar8.399.227 4.886.916İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar25.311Diğer Alacaklar3.294.717 1.404.080İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10,37 2.328.079 582.254İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 966.638 821.826Peşin Ödenmiş Giderler13 58.903 294.227İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 58.903 294.227Diğer Dönen Varlıklar45.205 46.107İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 45.205 46.107ARA TOPLAM14.277.237 7.098.482TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR14.277.237 7.098.482DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar16 78.964 86.014Ertelenmiş Vergi Varlığı34 0 14.017TOPLAM DURAN VARLIKLAR78.964 100.031TOPLAM VARLIKLAR14.356.201 7.198.513KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 9.791 3.785Ticari Borçlar2.199.079 93.758İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9, 36 0 13.807İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 2.199.079 79.951Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 88.848 25.690Diğer Borçlar391.731 283.746İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10, 36 118.426 253.016İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 273.305 30.730Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)58.219 58.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)58.219 58.219Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü269.693 677.540Kısa Vadeli Karşılıklar17.839 28.619Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 17.839 28.619ARA TOPLAM3.035.200 1.171.357TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.035.200 1.171.357UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar46.344 34.666Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 46.344 34.666Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü898.191 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER944.535 34.666TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.979.735 1.206.023ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.376.466 5.992.490Ödenmiş Sermaye27 3.750.000 3.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)3.186 -6.045Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)3.186 -6.045Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 3.186 -6.045Diğer Yedekler27 5.343 5.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 2.243.192 -1.287.870Net Dönem Karı veya Zararı35 4.374.745 3.531.062Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.376.466 5.992.490TOPLAM KAYNAKLAR14.356.201 7.198.513Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 12.893.422 5.821.760TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)12.893.422 5.821.760Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)12.893.422 5.821.760Genel Yönetim Giderleri29 -5.672.923 -1.346.096Pazarlama Giderleri29 -629.559 -399.591Araştırma ve Geliştirme GiderleriEsas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 230.313 60.512Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -857.967 -25.322ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.963.286 4.111.263Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 672.626 121.619Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-726.527 -25.684FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.909.385 4.207.198Finansman Gelirleri4.080 2.057Finansman Giderleri32 -19.770 -8.854SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.893.695 4.200.401Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-1.518.950 -669.339Dönem Vergi (Gideri) Geliri-609.345 -677.540Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 -909.605 8.201SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)4.374.745 3.531.062DÖNEM KARI (ZARARI)4.374.745 3.531.062Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları35 4.374.745 3.531.062Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-11.834 -13.939Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-11.834 -13.939Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-11.834 -13.939Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar2.603 3.067Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler2.603 3.067Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri2.603 3.067DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-9.231 -10.872TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.365.514 3.520.190Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları4.365.514 3.520.190http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022723BIST