***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 -6.045 5.343 -1.287.870 3.531.062 5.992.490 5.992.490Transferler3.531.062 -3.531.062 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)10.987 222.975 233.962 233.962Dönem Karı (Zararı)222.975 222.975 222.975Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-10.987 10.987 10.987Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 4.942 5.343 2.243.192 222.975 6.226.452 6.226.452Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 3.186 5.343 2.243.192 4.374.745 10.376.466 10.376.466Transferler4.374.745 -4.374.745 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.150 3.404.861 3.387.711 3.387.711Dönem Karı (Zararı)3.404.861 3.404.861 3.404.861Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-17.150 -17.150 -17.150Dönem Sonu Bakiyeler3.750.000 -13.964 5.343 6.617.937 3.404.861 13.764.177 13.764.177Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI2.000.762 212.830Dönem Karı (Zararı)34 3.404.861 222.975Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)3.404.861 222.975Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler707.475 65.274Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler17 11.534 -261Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler67.725 13.389Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler67.725 13.389Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-19.161 2.619Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-31.716 -19.861Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler25 12.555 22.480Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler34 647.377 49.527Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.841.881 602.121Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.026.104 841.997İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)3.009.144 841.997İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)16.960Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.641.028 -198.627İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)36 758.006 -109.652İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)10 -3.399.034 -88.975Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili DüzeltmelerPeşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)13 -296.944 165.364Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9 -1.674.795 98.266İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-1.674.795 98.266Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)25 49.781 63.349Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili DüzeltmelerFaaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-153.910 -2.245İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)37 149İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)10 -153.910 -2.394İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-151.089 -365.983Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)34 -151.089 -365.983Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları2.270.455 890.370Vergi İadeleri (Ödemeleri)-269.693 -677.540YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.692.268 261Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-2.669.262Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit GirişleriMaddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.006 261Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.006 261Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerFİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 0Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleriİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışlarıİşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit GirişleriBorçlanmadan Kaynaklanan Nakit GirişleriBorç Ödemelerine İlişkin Nakit ÇıkışlarıYABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-691.506 213.091NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-691.506 213.091DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 853.874 5.347DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ6 162.368 218.438Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri6 162.368 853.874Finansal Yatırımlar4.269.262 1.600.000Ticari Alacaklar5.398.434 8.424.538İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5.348.124 8.399.227İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar50.310 25.311Diğer Alacaklar5.935.745 3.294.717İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar10,37 1.570.073 2.328.079İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar10 4.365.672 966.638Peşin Ödenmiş Giderler13 355.847 58.903İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler13 355.847 58.903Diğer Dönen Varlıklar45.205 45.205İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar26 45.205 45.205ARA TOPLAM16.166.861 14.277.237TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR16.166.861 14.277.237DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar16 246.232 78.964Maddi Olmayan Duran Varlıklar11.472Ertelenmiş Vergi Varlığı34 0 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR257.704 78.964TOPLAM VARLIKLAR16.424.565 14.356.201KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar8 28.247 9.791Ticari Borçlar524.284 2.199.079İlişkili Taraflara Ticari Borçlar9, 36 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar9 524.284 2.199.079Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar25 138.629 88.848Diğer Borçlar237.821 391.731İlişkili Taraflara Diğer Borçlar10, 36 118.426 118.426İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar10 119.395 273.305Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)58.219 58.219İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)58.219 58.219Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü156.865 269.693Kısa Vadeli Karşılıklar29.468 17.839Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 29.468 17.839ARA TOPLAM1.173.533 3.035.200TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.173.533 3.035.200UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar102.440 46.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 102.440 46.344Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.384.415 898.191TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.486.855 944.535TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER2.660.388 3.979.735ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.764.177 10.376.466Ödenmiş Sermaye27 3.750.000 3.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-13.964 3.186Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-13.964 3.186Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 -13.964 3.186Diğer Yedekler27 5.343 5.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 6.617.937 2.243.192Net Dönem Karı veya Zararı35 3.404.861 4.374.745Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.764.177 10.376.466TOPLAM KAYNAKLAR16.424.565 14.356.201Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat28 4.510.975 1.022.744TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)4.510.975 1.022.744Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)4.510.975 1.022.744Genel Yönetim Giderleri29 -1.142.249 -637.234Pazarlama Giderleri29 -179.267 -148.601Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 816.998 32.532Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -33.552 -29.275ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)3.972.905 240.166Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 127.224 34.313Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-42.536FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.057.593 274.479Finansman Gelirleri777Finansman Giderleri32 -5.355 -2.754SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.052.238 272.502Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-647.377 -49.527Dönem Vergi (Gideri) Geliri-156.865 -54.500Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri34 -490.512 4.973SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)3.404.861 222.975DÖNEM KARI (ZARARI)3.404.861 222.975Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları35 3.404.861 222.975Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-21.438 -14.086Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-21.438 -14.086Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-21.438 -14.086Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar4.288 3.099Yabancı Para Çevrim FarklarıSatılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler4.288 3.099Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri4.288 3.099DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-17.150 -10.987TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)3.387.711 211.988Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları3.387.711 211.988http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026757BIST