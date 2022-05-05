***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor
05.05.2022 18:18
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 -6.045 5.343 -1.287.870 3.531.062 5.992.490 5.992.490
Transferler
3.531.062 -3.531.062 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.987 222.975 233.962 233.962
Dönem Karı (Zararı)
222.975 222.975 222.975
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.987 10.987 10.987
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 4.942 5.343 2.243.192 222.975 6.226.452 6.226.452
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
3.750.000 3.186 5.343 2.243.192 4.374.745 10.376.466 10.376.466
Transferler
4.374.745 -4.374.745 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.150 3.404.861 3.387.711 3.387.711
Dönem Karı (Zararı)
3.404.861 3.404.861 3.404.861
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-17.150 -17.150 -17.150
Dönem Sonu Bakiyeler
3.750.000 -13.964 5.343 6.617.937 3.404.861 13.764.177 13.764.177
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
2.000.762 212.830
Dönem Karı (Zararı)
34 3.404.861 222.975
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
3.404.861 222.975
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
707.475 65.274
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
17 11.534 -261
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
67.725 13.389
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
67.725 13.389
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-19.161 2.619
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-31.716 -19.861
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 12.555 22.480
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
34 647.377 49.527
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.841.881 602.121
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.026.104 841.997
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.009.144 841.997
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
16.960
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.641.028 -198.627
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
36 758.006 -109.652
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
10 -3.399.034 -88.975
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13 -296.944 165.364
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.674.795 98.266
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.674.795 98.266
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
25 49.781 63.349
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-153.910 -2.245
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
37 149
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
10 -153.910 -2.394
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-151.089 -365.983
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
34 -151.089 -365.983
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.270.455 890.370
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-269.693 -677.540
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.692.268 261
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.669.262
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.006 261
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-23.006 261
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
0 0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-691.506 213.091
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-691.506 213.091
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 853.874 5.347
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 162.368 218.438
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
6 162.368 853.874
Finansal Yatırımlar
4.269.262 1.600.000
Ticari Alacaklar
5.398.434 8.424.538
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5.348.124 8.399.227
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
50.310 25.311
Diğer Alacaklar
5.935.745 3.294.717
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10,37 1.570.073 2.328.079
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 4.365.672 966.638
Peşin Ödenmiş Giderler
13 355.847 58.903
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
13 355.847 58.903
Diğer Dönen Varlıklar
45.205 45.205
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
26 45.205 45.205
ARA TOPLAM
16.166.861 14.277.237
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
16.166.861 14.277.237
DURAN VARLIKLAR
Maddi Duran Varlıklar
16 246.232 78.964
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11.472
Ertelenmiş Vergi Varlığı
34 0 0
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
257.704 78.964
TOPLAM VARLIKLAR
16.424.565 14.356.201
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 28.247 9.791
Ticari Borçlar
524.284 2.199.079
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9, 36 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 524.284 2.199.079
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
25 138.629 88.848
Diğer Borçlar
237.821 391.731
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10, 36 118.426 118.426
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 119.395 273.305
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
58.219 58.219
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
58.219 58.219
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
156.865 269.693
Kısa Vadeli Karşılıklar
29.468 17.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 29.468 17.839
ARA TOPLAM
1.173.533 3.035.200
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.173.533 3.035.200
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Karşılıklar
102.440 46.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 102.440 46.344
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.384.415 898.191
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.486.855 944.535
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.660.388 3.979.735
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
13.764.177 10.376.466
Ödenmiş Sermaye
27 3.750.000 3.750.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-13.964 3.186
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-13.964 3.186
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
27 -13.964 3.186
Diğer Yedekler
27 5.343 5.343
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
27 6.617.937 2.243.192
Net Dönem Karı veya Zararı
35 3.404.861 4.374.745
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
13.764.177 10.376.466
TOPLAM KAYNAKLAR
16.424.565 14.356.201
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
28 4.510.975 1.022.744
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.510.975 1.022.744
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
4.510.975 1.022.744
Genel Yönetim Giderleri
29 -1.142.249 -637.234
Pazarlama Giderleri
29 -179.267 -148.601
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
30 816.998 32.532
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
30 -33.552 -29.275
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
3.972.905 240.166
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
31 127.224 34.313
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
-42.536
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
4.057.593 274.479
Finansman Gelirleri
777
Finansman Giderleri
32 -5.355 -2.754
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.052.238 272.502
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-647.377 -49.527
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-156.865 -54.500
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
34 -490.512 4.973
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
3.404.861 222.975
DÖNEM KARI (ZARARI)
3.404.861 222.975
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
35 3.404.861 222.975
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-21.438 -14.086
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-21.438 -14.086
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-21.438 -14.086
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
4.288 3.099
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.288 3.099
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
4.288 3.099
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-17.150 -10.987
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
3.387.711 211.988
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
3.387.711 211.988
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026757
BIST