***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Diğer Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler3.750.000 -6.045 5.343 -1.287.870 3.531.062 5.992.490 0 5.992.490Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki Tutar328.291 269.693Kısa Vadeli Karşılıklar27.432 17.839Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar25 27.432 17.839Diğer Kısa Vadeli YükümlülüklerARA TOPLAM2.243.164 3.035.200TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.243.164 3.035.200UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalarİlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli BorçlanmalarDiğer Finansal YükümlülüklerTicari BorçlarFinans Sektörü Faaliyetlerinden BorçlarDiğer BorçlarMüşteri Sözleşmelerinden Doğan YükümlülüklerTürev AraçlarErtelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)Uzun Vadeli Karşılıklar66.512 46.344Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar25 66.512 46.344Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.389.316 898.191Diğer Uzun Vadeli YükümlülüklerTOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.455.828 944.535TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.698.992 3.979.735ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar14.745.672 10.376.466Ödenmiş Sermaye27 3.750.000 3.750.000Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)11.886 3.186Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)11.886 3.186Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)27 11.886 3.186Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)Kardan Ayrılan Kısıtlanmış YedeklerDiğer Yedekler27 5.343 5.343Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları27 6.617.937 2.243.192Net Dönem Karı veya Zararı35 4.360.506 4.374.745Kontrol Gücü Olmayan Paylar0 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.745.672 10.376.466TOPLAM KAYNAKLAR18.444.664 14.356.201Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat6.696.263 2.223.563 2.185.288 1.200.819TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.696.263 2.223.563 2.185.288 1.200.819Finans Sektörü Faaliyetleri HasılatıFinans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti0 0FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)6.696.263 2.223.563 2.185.288 1.200.819Genel Yönetim Giderleri29 -2.113.732 -1.347.273 -971.483 -710.039Pazarlama Giderleri29 -305.845 -307.273 -126.578 -158.672Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler30 953.863 113.221 136.865 80.689Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler30 -91.467 -32.960 -57.915 -3.685ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)5.139.082 649.278 1.166.177 409.112Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler31 323.105 89.813 195.881 55.500Yatırım Faaliyetlerinden Giderler-129.813 -5.246SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)5.326.953 732.234 4.360.506 545.189 955.645 322.214DÖNEM KARI (ZARARI)4.360.506 545.189 955.645 322.214Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları35 4.360.506 545.189 955.645 322.214Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar8.700 -8.280 25.850 2.707Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)8.700 -8.280 25.850 2.707Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)8.700 -8.280 25.850 2.707TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.369.206 536.909 981.495 324.921Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları4.369.206 536.909 981.495 324.921http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055525BIST