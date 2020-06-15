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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

15.06.2020 17:04
GÜNCEL HABERLER



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Fon süresizdir.
Fonun Tasfiye Tarihi

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon birim pay fiyatı her haftanın son iş günü ve ayrıca ayın son iş günü mesai bitiminde hesaplanır ve ilan edilir. Alım talimatları her iş günü verilebilir. Verilen talimatlar, talimatın verilmesinden sonra ilan edilecek pay fiyatı üzerinden, bir sonraki pay fiyatı ilan tarihine kadar yerine getirilir. Satım talimatları yılda iki kere olmak üzere 31 Mayıs ve 30 Kasım'a kadar verilir. 31 Mayıs'a kadar verilen talimatlar 30 Haziran'da ilan edilen fiyat üzerinden 30 Haziran'ı takip eden 1. işgününde, 30 Kasım'a kadar verilen talimatlar 31 Aralık'ta ilan edilen pay fiyatı üzerinden 31 Aralığı takip eden 1. iş günü yerine getirilir. 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kıstas Değeri
Kıstas Değeri Kıstas Değer Oranı (%)
Fon'un getirisinin kıyaslanması amacıyla kullanılan kıstas getiri,Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen değişim oranlarının aritmetik ortalamasıdır.

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,166666 2 0 0 20

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Aziz YENİAY
Fevzi ZAKİROĞLU
Abdullah MERİÇ
Ahmet Talat KARASU
Ataman ŞENÖZ
Ahmet Kasım DEĞERLİ

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Mall of İstanbul Ofis Bloğu K:18 Daire:139 Başakşehir/İSTANBUL 02122442424 02122442426 info@24gpy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Fevzi ZAKİROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür 02122442424 fevzizakiroglu@24gpy.com
Nurdan GÖÇMEN Muhasebe Müdürü-Fon Operasyon Birim Yöneticisi 02122442424 nurdangocmen@24gpy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851242


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AYCES 41,18 2.538.222 % 9,99  
TSPOR 6,06 341.134.427 % 9,98  
TACTR 7,39 2.301.477 % 9,97  
KSTUR 46,32 125.990 % 9,97  
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Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5841 8,6272 % 0,75  
Frank 7,1884 7,2317 % 0,88  
Riyal 1,8222 1,8313 % 0,66  
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Altın Gr. 379 379 -0,19  
Cumhuriyet 2.468 2.482 -3,40  
Tam 2.532 2.551 -3,50  
Yarım 1.234 1.245 -1,70  
Çeyrek 619 623 -0,80  
Gümüş.Ons 17,23 17,26 -0,24  
Gümüş Gr. 3,80 3,81 -0,03  
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