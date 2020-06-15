***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fon süresizdir.Fonun Tasfiye TarihiTemel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon birim pay fiyatı her haftanın son iş günü ve ayrıca ayın son iş günü mesai bitiminde hesaplanır ve ilan edilir. Alım talimatları her iş günü verilebilir. Verilen talimatlar, talimatın verilmesinden sonra ilan edilecek pay fiyatı üzerinden, bir sonraki pay fiyatı ilan tarihine kadar yerine getirilir. Satım talimatları yılda iki kere olmak üzere 31 Mayıs ve 30 Kasım'a kadar verilir. 31 Mayıs'a kadar verilen talimatlar 30 Haziran'da ilan edilen fiyat üzerinden 30 Haziran'ı takip eden 1. işgününde, 30 Kasım'a kadar verilen talimatlar 31 Aralık'ta ilan edilen pay fiyatı üzerinden 31 Aralığı takip eden 1. iş günü yerine getirilir. 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Kıstas DeğeriKıstas Değeri Kıstas Değer Oranı (%)Fon'un getirisinin kıyaslanması amacıyla kullanılan kıstas getiri,Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen değişim oranlarının aritmetik ortalamasıdır.Komisyon ve Gider BilgileriFon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış KomisyonlarıYönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli0,166666 2 0 0 20Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Aziz YENİAYFevzi ZAKİROĞLUAbdullah MERİÇAhmet Talat KARASUAtaman ŞENÖZAhmet Kasım DEĞERLİİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaZiya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Mall of İstanbul Ofis Bloğu K:18 Daire:139 Başakşehir/İSTANBUL 02122442424 02122442426 info@24gpy.comBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaFevzi ZAKİROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür 02122442424 fevzizakiroglu@24gpy.comNurdan GÖÇMEN Muhasebe Müdürü-Fon Operasyon Birim Yöneticisi 02122442424 nurdangocmen@24gpy.comhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851242BIST