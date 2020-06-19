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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.06.2020 11:32
GÜNCEL HABERLER



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon birim pay fiyatı her ay sonu itibariyle hesaplanır ve ay sonunu takip eden 3. işgününde ilan edilir. Alım talimatları, yılda oniki kere olmak üzere aysonlarını takip eden 3. işgünü ilan edilen pay fiyatı üzerinden, aysonlarını takip eden 4 ila 14. işgünleri (dahil) arasındaki günlerde yerine getirilir. Alım talimatları aysonuna kadar verilir. Satım talimatları yılda iki kere olmak üzere 30 Haziran ve 31 Aralık günlerini takip eden 3. işgünü ilan edilen pay fiyatı üzerinden, 30 Haziran ve 31 Aralık günlerini takip eden 15. işgünü yerine getirilir. Satım talimatları, altı aylık dönem sonunun bir ay öncesine kadar verilir. 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

Kıstas Değeri
Kıstas Değeri Kıstas Değer Oranı (%)
Fon'un getirisinin kıyaslanması amacıyla kullanılan kıstas getiri,Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi'nde meydana gelen değişim oranlarının aritmetik ortalamasıdır

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,125 1,5 3 Tasfiye dönemi ve fon süresi sonunda oluşan zorunlu pay iadelerinde çıkış komisyonu uygulanmaz.

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Aziz YENİAY
Fevzi ZAKİROĞLU
Abdullah MERİÇ
Burhan ÖZCAN

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall of İstanbul Ofis Bloğu K:18 D:139 Başakşehir/İSTANBUL 02122442424 02122442426 info@24gpy.com

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Fevzi ZAKİROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür 02122442424 fevzizakiroglu@24gpy.com
Nurdan GÖÇMEN Muhasebe Müdürü-Fon Operasyon Birim Yöneticisi 02122442424 nurdangocmen@24gpy.com




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/851976


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DIRIT 1,38 157.722 % 9,52  
TCELL 17,61 1.115.328.540 % 8,50  
KSTUR 49,98 13.445 % 8,18  
DAGI 5,66 26.446.561 % 8,02  
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Sterlin 8,4876 8,5301 % -0,05  
Frank 7,1819 7,2252 % 0,05  
Riyal 1,8226 1,8317 % 0,01  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.730 6,75  
Altın Gr. 381 381 1,43  
Cumhuriyet 2.480 2.494 7,80  
Tam 2.545 2.559 7,90  
Yarım 1.240 1.251 3,90  
Çeyrek 622 626 1,90  
Gümüş.Ons 17,51 17,54 0,15  
Gümüş Gr. 3,86 3,86 0,03  
B. Petrol 42,76 42,76 1,25  
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