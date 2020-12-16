***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
16.12.2020 19:34
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi FON SÜRESİZDİR.
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall of İstanbul Ofis Bloğu Kat:18 Daire:139 Başakşehir/İSTANBUL 02122442424 02122442426 info@24gpy.com
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893576
BIST
18:051.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -2,95
|Açılış
|: 1.404
|
|Önceki Kapanış
|: 1.395
|
1.410
En Düşük
1.385
18:057,8044
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0318
|Açılış
|: 7,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8453
En Düşük
7,7602
18:059,5098
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0236
|Açılış
|: 9,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5484
En Düşük
9,4474
18:05465,75
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -1,56
|Açılış
|: 465,46
|
|Önceki Kapanış
|: 467,31
|
468,37
En Düşük
463,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SNKRN
|9,24
|3.298.615
|% 10,00
|
|BRYAT
|380,80
|64.495.946
|% 9,99
|
|IZTAR
|17,94
|1.681.409
|% 9,99
|
|IDGYO
|7,60
|11.173.874
|% 9,99
|
|AVOD
|8,07
|126.225.864
|% 9,95
|
|YAPRK
|44,64
|4.297.646
|% -10,00
|
|EPLAS
|24,66
|1.087.087
|% -10,00
|
|NUGYO
|7,56
|19.976.424
|% -10,00
|
|MZHLD
|22,70
|1.454.268
|% -9,92
|
|IZMDC
|11,38
|238.213.301
|% -9,90
|
|THYAO
|12,69
|3.013.077.033
|% 0,48
|
|GARAN
|9,72
|2.386.029.948
|% 0,73
|
|SISE
|7,13
|2.081.145.654
|% -2,73
|
|ODAS
|4,06
|1.614.108.103
|% 1,25
|
|ASELS
|17,88
|1.239.251.593
|% 0,51
|
|ODAS
|4,06
|1.614.108.103
|% 1,25
|
|EKGYO
|2,06
|821.513.064
|% -1,90
|
|YKBNK
|3,06
|1.178.165.919
|% -2,55
|
|KLGYO
|2,71
|817.074.557
|% 9,72
|
|SISE
|7,13
|2.081.145.654
|% -2,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8034
|7,8044
|% -0,41
|
|Euro
|9,5031
|9,5098
|% -0,25
|
|Sterlin
|10,5148
|10,5676
|% 0,08
|
|Frank
|8,7793
|8,8322
|% -0,42
|
|Riyal
|2,0759
|2,0863
|% -0,32
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.854
|-1,13
|
|Altın Gr.
|467
|467
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|3.086
|3.132
|18,00
|
|Tam
|3.077
|3.155
|-5,71
|
|Yarım
|1.487
|1.526
|-2,76
|
|Çeyrek
|746
|763
|-1,38
|
|Gümüş.Ons
|24,91
|24,94
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|0,11
|
|B. Petrol
|50,57
|50,57
|-0,19
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MRGYO
Yüzde -3.51 oranında düşüşle 2.75 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 017, 186 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 810, 146 adet işlem
-
17:58OZKGY
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 5.21 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 810, 146 adet işlem
-
17:57PRKAB
Yüzde -3.18 oranında düşüşle 12.47 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 014, 041 adet işlem
-
17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 08 kaybederek (% -0.07 ) 1, 546