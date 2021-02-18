Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.02.2021 11:21



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Süresi Fon'un süresi, tasfiye dönemi dahil 7 (yedi) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışının gerçekleşmesi ile başlar. Fon süresinin son 2 (iki) yılı tasfiye dönemidir.
Fonun Tasfiye Tarihi 08.12.2027
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin ihraç ettiği borçlanma araçlarına yatırım yapabilir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler: elektronik ticaret platformları, online satış, ödeme ve tahsilat sistemleri, yurtiçi ve yurtdışı kargo, lojistik depolama, ulaştırma ve taşımadır. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir. Yatırım yapılacak şirketlerin seçiminde esas alınacak kriterler kurumsal yönetim yapısına kavuşturulabilir, sorumluluk sahibi, deneyimli ve iş etiği sahibi yönetim kadrosuna sahip olmak, operasyonel gelişime uygun olmak, rekabetçi, marka değeri yaratma gücü, sürdürülebilirlik ve katma değerli ürün geliştirme potansiyeli olacaktır. Yapılacak yatırımlarda imtiyazlı azınlık paylarının (normal azınlık haklarının üzerinde yönetimde söz sahibi olmaya yarayacak hukuki haklara sahip imtiyazlı paylar) satın alımı, profesyonel yönetim olması durumunda çoğunluk paylarının satın alımı, diğer girişim sermayesi fonlarıyla ortak yatırım yapılması gibi metotlar uygulanacaktır. Fon yapmış olduğu yatırımlardan halka arz veya borsa dışında satış seçeneklerini kullanarak çıkabilir. Yatırım yapmış olduğu şirketlerdeki ortakları veya üçüncü kişilerle hisse satış anlaşmaları yapabilir. Ayrıca yatırım yapılan bir şirketin tasfiye edilmesi suretiyle de yatırım sonlandırılabilir. Fon'un ve yatırımlarının katılım (faizsiz finans) esaslarına uygunluğuna ilişkin icazet belgesi alınır. İcazet belgesi alınacak kurumlar ve/veya kişiler Kurucu'nun yönetim kurulu kararı ile belirlenir. Alınan icazet belgesi Kurucu'nun resmi internet sitesinde yayımlanacaktır.


Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aziz YENİAY
Fevzi ZAKİROĞLU
Burhan ÖZCAN
Hasan BURSALIOĞLU




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910771


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
12:421.559
Değişim :  1,22% |  18,76
Açılış :  1.548  
Önceki Kapanış :  1.541  
En Yüksek
1.559 En Düşük
1.548
BIST En Aktif Hisseler12:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 257,70 642.188 % 9,99  
KLMSN 26,00 11.893.239 % 9,98  
IDEAS 35,92 2.121.615 % 9,98  
YUNSA 18,43 77.827.008 % 9,96  
KSTUR 241,70 1.208.983 % 9,96  
daha fazla
12:40 Alış Satış %  
Dolar 6,9567 6,9610 % -0,07  
Euro 8,4056 8,4130 % 0,25  
Sterlin 9,6602 9,7087 % 0,36  
Frank 7,7310 7,7776 % 0,17  
Riyal 1,8509 1,8602 % -0,01  
daha fazla
12:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.786 1.786 11,50  
Altın Gr. 400 400 2,53  
Cumhuriyet 2.665 2.706 -1,00  
Tam 2.648 2.715 -7,06  
Yarım 1.280 1.313 -3,42  
Çeyrek 642 657 -1,71  
Gümüş.Ons 27,22 27,25 -0,13  
Gümüş Gr. 6,10 6,11 -0,02  
B. Petrol 64,59 64,59 0,25  
Seans Raporu 12:40
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru