***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fon'un faaliyet süresi, tasfiye dönemi hariç, ilk pay satışı tarihinde başlamak üzere yedi yıldır.Tasfiye dönemi başlamasından itibaren fon en geç bir yıl içerisinde sona erer.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon birim pay fiyatı her ay sonu itibariyle hesaplanır ve ay sonunu takip eden 3.işgününde ilan edilir.Alım talimatları,yılda oniki kere olmak üzere aysonlarını takip eden 3.işgünü ilan edilen pay fiyatı üzerinden,aysonlarını takip eden 4 ila 14.işgünleri (dahil) arasındaki günlerde yerine getirilir. Alım talimatları aysonuna kadar verilir. Satım talimatları yılda iki kere olmak üzere 30 Haziran ve 31 Aralık günlerini takip eden 15.işgünü yerine getirilir. Satım talimatları,altı aylık dönem sonunun bir ay öncesine kadar verilir. 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910773BIST