***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
18.02.2021 11:23
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Fon'un faaliyet süresi, tasfiye dönemi hariç, ilk pay satışı tarihinde başlamak üzere yedi yıldır.Tasfiye dönemi başlamasından itibaren fon en geç bir yıl içerisinde sona erer.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,005479 2 0 0 20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910774
BIST
12:491.561
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 20,90
|Açılış
|: 1.548
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.562
En Düşük
1.548
12:496,9594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0066
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0100
|
7,0009
En Düşük
6,9487
12:498,4141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0224
|Açılış
|: 8,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4439
En Düşük
8,3861
12:49399,65
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 2,12
|Açılış
|: 399,65
|
|Önceki Kapanış
|: 397,53
|
401,30
En Düşük
397,30
BIST En Aktif Hisseler12:47
|MERIT
|257,70
|642.188
|% 9,99
|
|KLMSN
|26,00
|11.894.071
|% 9,98
|
|IDEAS
|35,92
|2.121.615
|% 9,98
|
|YUNSA
|18,43
|77.846.120
|% 9,96
|
|KSTUR
|241,70
|1.208.983
|% 9,96
|
|SEKUR
|36,90
|686.561
|% -10,00
|
|BRMEN
|3,00
|422.610
|% -9,91
|
|IZMDC
|4,08
|38.323.334
|% -8,11
|
|TKURU
|318,10
|3.103.784
|% -6,63
|
|TMPOL
|19,41
|54.802.231
|% -6,23
|
|HALKB
|6,01
|2.597.742.058
|% 4,16
|
|SASA
|48,40
|1.310.769.619
|% 6,89
|
|THYAO
|12,52
|863.930.040
|% 2,62
|
|KOZAL
|144,80
|826.628.462
|% 1,76
|
|VAKBN
|4,49
|788.913.004
|% -0,88
|
|HALKB
|6,01
|2.597.742.058
|% 4,16
|
|VAKBN
|4,49
|788.913.004
|% -0,88
|
|PETKM
|5,19
|557.800.304
|% 2,77
|
|ODAS
|4,16
|398.979.899
|% 1,46
|
|EKGYO
|2,50
|217.214.641
|% 1,21
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9550
|6,9594
|% -0,09
|
|Euro
|8,4053
|8,4141
|% 0,27
|
|Sterlin
|9,6594
|9,7078
|% 0,35
|
|Frank
|7,7285
|7,7750
|% 0,14
|
|Riyal
|1,8499
|1,8591
|% -0,07
|
|12:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.787
|11,86
|
|Altın Gr.
|400
|400
|2,43
|
|Cumhuriyet
|2.660
|2.701
|-6,00
|
|Tam
|2.648
|2.715
|-6,59
|
|Yarım
|1.280
|1.313
|-3,19
|
|Çeyrek
|642
|657
|-1,60
|
|Gümüş.Ons
|27,22
|27,26
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,03
|
|B. Petrol
|64,65
|64,65
|0,31
|