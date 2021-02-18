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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

18.02.2021 11:24



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,005479 2 0 0 25




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910775


BIST
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BIST En Aktif Hisseler12:40
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
MERIT 257,70 642.188 % 9,99  
KLMSN 26,00 11.893.239 % 9,98  
IDEAS 35,92 2.121.615 % 9,98  
YUNSA 18,43 77.827.008 % 9,96  
KSTUR 241,70 1.208.983 % 9,96  
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12:40 Alış Satış %  
Dolar 6,9567 6,9610 % -0,07  
Euro 8,4056 8,4130 % 0,25  
Sterlin 9,6548 9,7032 % 0,30  
Frank 7,7271 7,7737 % 0,12  
Riyal 1,8499 1,8591 % -0,07  
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12:40 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 12,02  
Altın Gr. 400 400 2,19  
Cumhuriyet 2.660 2.701 -6,00  
Tam 2.647 2.714 -8,06  
Yarım 1.279 1.313 -3,90  
Çeyrek 642 656 -1,95  
Gümüş.Ons 27,23 27,26 -0,12  
Gümüş Gr. 6,09 6,10 -0,03  
B. Petrol 64,60 64,60 0,26  
Seans Raporu 12:40
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