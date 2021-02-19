***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.02.2021 15:07
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon birim pay fiyatı her ay sonu itibariyle hesaplanır ve ay sonunu takip eden 10.işgününde ilan edilir.Alım talimatları,yılda oniki kere olmak üzere her ayın son gününü takip eden 10.işgünü ilan edilen pay fiyatı üzerinden,her ayın son gününü takip eden 11.işgünü yerine getirilir.Satım talimatları yılda iki kere olmak üzere 30 Haziran ve 31 Aralık günlerini takip eden 10.işgünü ilan edilen pay fiyatı üzerinden,30 Haziran ve 31 Aralık günlerini takip eden 12'inci işgünü yerine getirilir. 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,005479 2 3 Söz konusu komisyon tahsil edildiği gün Fon'a gelir kaydedilir.Tasfiye döneminde ve Fon süresinin sonunda gerçekleşen pay iadesinde komisyon alınmaz. 20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911033
BIST
16:321.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 16,52
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
16:326,9574
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0070
|Açılış
|: 6,9580
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
16:328,4454
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0123
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
16:32396,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -1,64
|Açılış
|: 396,19
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler16:32
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|75.572.523
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|LINK
|38,82
|19.430.933
|% 9,97
|
|HEKTS
|34,86
|312.443.529
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|54,10
|1.940.178.830
|% 8,63
|
|GUBRF
|83,40
|1.883.867.165
|% 9,02
|
|KOZAL
|147,60
|1.571.393.580
|% -2,96
|
|KARSN
|5,28
|1.180.104.981
|% 3,33
|
|GARAN
|9,36
|1.144.792.789
|% 0,32
|
|KARSN
|5,28
|1.180.104.981
|% 3,33
|
|EKGYO
|2,43
|483.910.699
|% -1,22
|
|PETKM
|5,23
|1.026.995.783
|% 2,35
|
|SKBNK
|1,50
|264.492.005
|% 0,67
|
|VAKBN
|4,49
|783.410.395
|% 2,75
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9553
|6,9574
|% -0,10
|
|Euro
|8,4392
|8,4454
|% 0,15
|
|Sterlin
|9,7203
|9,7691
|% 0,06
|
|Frank
|7,7399
|7,7865
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8483
|1,8576
|% -0,26
|
|16:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-2,33
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.640
|2.680
|-12,00
|
|Tam
|2.625
|2.691
|-12,54
|
|Yarım
|1.269
|1.302
|-6,07
|
|Çeyrek
|636
|651
|-3,03
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,28
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|63,07
|63,07
|-0,86
|