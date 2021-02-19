***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.02.2021 15:08
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon birim pay fiyatı her haftanın son iş günü ve ayrıca ayın son iş günü mesai bitiminde hesaplanır ve ilan edilir. Alım talimatları her iş günü verilebilir. Verilen talimatlar, talimatın verilmesinden sonra ilan edilecek pay fiyatı üzerinden, bir sonraki pay fiyatı ilan tarihine kadar yerine getirilir. Satım talimatları yılda iki kere olmak üzere 30 Haziran ve 31 Aralık günlerinde ilan edilen pay fiyatı üzerinden, 30 Haziran ve 31 Aralık günlerini takip eden 15. iş günü yerine getirilir. Satım talimatları, altı aylık dönem sonunun bir ay öncesine kadar verilir. 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911034
BIST
16:361.563
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 16,36
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
16:366,9594
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0050
|Açılış
|: 6,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
16:368,4443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0112
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
16:36396,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,82
|Açılış
|: 396,01
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler16:36
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|75.906.286
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|HEKTS
|34,86
|312.588.721
|% 9,97
|
|LINK
|38,82
|19.574.955
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|54,05
|1.945.336.571
|% 8,53
|
|GUBRF
|83,15
|1.892.974.838
|% 8,69
|
|KOZAL
|147,80
|1.585.099.063
|% -2,83
|
|KARSN
|5,25
|1.201.935.432
|% 2,74
|
|GARAN
|9,35
|1.190.109.121
|% 0,21
|
|KARSN
|5,25
|1.201.935.432
|% 2,74
|
|EKGYO
|2,44
|484.108.862
|% -0,81
|
|PETKM
|5,22
|1.029.347.943
|% 2,15
|
|VAKBN
|4,49
|793.950.374
|% 2,75
|
|SKBNK
|1,50
|264.661.297
|% 0,67
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9549
|6,9594
|% -0,07
|
|Euro
|8,4399
|8,4443
|% 0,13
|
|Sterlin
|9,7203
|9,7691
|% 0,06
|
|Frank
|7,7399
|7,7865
|% -0,15
|
|Riyal
|1,8483
|1,8576
|% -0,26
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|-2,33
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.640
|2.680
|-12,00
|
|Tam
|2.625
|2.691
|-12,54
|
|Yarım
|1.269
|1.302
|-6,07
|
|Çeyrek
|636
|651
|-3,03
|
|Gümüş.Ons
|27,25
|27,28
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|63,07
|63,07
|-0,86
|