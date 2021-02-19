***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
19.02.2021 16:40
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,004109 1,5 3 Tasfiye dönemi ve fon süresi sonunda oluşan zorunlu pay iadelerinde çıkış komisyonu uygulanmaz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911058
BIST
16:531.561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 14,95
|Açılış
|: 1.552
|
|Önceki Kapanış
|: 1.546
|
1.567
En Düşük
1.550
16:536,9584
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0060
|Açılış
|: 6,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9550
|
6,9992
En Düşük
6,9474
16:538,4429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0098
|Açılış
|: 8,4350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4000
|
8,4791
En Düşük
8,4198
16:53396,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -1,07
|Açılış
|: 396,76
|
|Önceki Kapanış
|: 397,83
|
399,82
En Düşük
394,74
BIST En Aktif Hisseler16:53
|SODSN
|46,20
|2.165.995
|% 10,00
|
|BRKSN
|13,76
|76.350.032
|% 9,99
|
|VERTU
|33,90
|5.482.817
|% 9,99
|
|TMPOL
|21,06
|23.577.439
|% 9,97
|
|HEKTS
|34,86
|312.722.305
|% 9,97
|
|ARTI
|6,48
|1.590.127
|% -10,00
|
|NIBAS
|27,54
|31.033.605
|% -10,00
|
|KSTUR
|217,60
|2.550.439
|% -9,97
|
|ATSYH
|6,71
|338.559
|% -9,93
|
|BRMEN
|3,09
|951.938
|% -9,91
|
|SASA
|53,00
|2.316.631.638
|% 6,43
|
|GUBRF
|82,90
|1.957.889.945
|% 8,37
|
|KOZAL
|147,50
|1.618.165.245
|% -3,02
|
|KARSN
|5,21
|1.277.678.158
|% 1,96
|
|GARAN
|9,33
|1.236.926.757
|% 0,00
|
|KARSN
|5,21
|1.277.678.158
|% 1,96
|
|PETKM
|5,26
|1.106.964.777
|% 2,94
|
|EKGYO
|2,44
|486.642.864
|% -0,81
|
|VAKBN
|4,51
|829.778.660
|% 3,20
|
|SKBNK
|1,49
|273.054.896
|% 0,00
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|6,9535
|6,9555
|% -0,13
|
|Euro
|8,4334
|8,4377
|% 0,05
|
|Sterlin
|9,7314
|9,7802
|% 0,17
|
|Frank
|7,7439
|7,7906
|% -0,09
|
|Riyal
|1,8495
|1,8588
|% -0,20
|
|16:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.774
|1.774
|-0,87
|
|Altın Gr.
|396
|396
|-2,12
|
|Cumhuriyet
|2.637
|2.677
|-15,00
|
|Tam
|2.621
|2.687
|-16,54
|
|Yarım
|1.267
|1.300
|-8,01
|
|Çeyrek
|635
|650
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|27,35
|27,38
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|6,07
|6,07
|0,02
|
|B. Petrol
|63,11
|63,11
|-0,82
|
Seans Raporu
16:53
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