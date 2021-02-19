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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

19.02.2021 16:40



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,004109 1,5 3 Tasfiye dönemi ve fon süresi sonunda oluşan zorunlu pay iadelerinde çıkış komisyonu uygulanmaz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/911058


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SODSN 46,20 2.165.995 % 10,00  
BRKSN 13,76 76.350.032 % 9,99  
VERTU 33,90 5.482.817 % 9,99  
TMPOL 21,06 23.577.439 % 9,97  
HEKTS 34,86 312.722.305 % 9,97  
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Frank 7,7439 7,7906 % -0,09  
Riyal 1,8495 1,8588 % -0,20  
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16:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 -0,87  
Altın Gr. 396 396 -2,12  
Cumhuriyet 2.637 2.677 -15,00  
Tam 2.621 2.687 -16,54  
Yarım 1.267 1.300 -8,01  
Çeyrek 635 650 -4,00  
Gümüş.Ons 27,35 27,38 0,37  
Gümüş Gr. 6,07 6,07 0,02  
B. Petrol 63,11 63,11 -0,82  
Seans Raporu 16:53
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