***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.08.2021 15:54
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon birim pay fiyatı her ay sonu itibarıyla hesaplanır ve ay sonunu takip eden 3. iş günü mesai bitiminde ilan edilir. Alım talimatları her iş günü verilebilir. Verilen talimatlar, talimatın verilmesinden sonra ilan edilecek birim pay fiyatı üzerinden, bir sonraki birim pay fiyatı ilan tarihine kadar yerine getirilir.
Komisyon ve Gider Bilgileri
Fon Yönetim Ücreti Oranı ve Giriş-Çıkış Komisyonları
Yönetim Ücreti Oranı (Günlük) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Günlük) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Günlük) Yönetim Ücreti Oranı (Yıllık) (%) Sabit Yönetim Ücreti (Yıllık) (TL) Yönetim Ücretinin Hesaplanma Şekli (Yıllık) Giriş Komisyonu (%) Giriş Komisyonuna İlişkin Açıklama Çıkış Komisyonu (%) Çıkış Komisyonuna İlişkin Açıklama Performans Ücreti Oranı (%) Performans Ücreti Oranının Hesaplanma Şekli
0,005479 2 20
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960018
BIST
17:071.463
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 18,21
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.463
En Düşük
1.454
17:078,4626
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0220
|Açılış
|: 8,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
17:079,9306
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0090
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
17:07490,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,43
|Açılış
|: 490,44
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler17:07
|BRYAT
|436,70
|208.071.959
|% 10,00
|
|BRLSM
|11,01
|576.129.883
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.335.906
|% 9,99
|
|ATATP
|37,04
|62.584.387
|% 9,98
|
|BASGZ
|24,68
|155.362.718
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.238.836
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.737.517
|% -9,95
|
|DAGI
|3,83
|13.445.177
|% -6,36
|
|BRKO
|1,00
|665.252
|% -4,76
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,55
|1.220.944.172
|% 1,92
|
|SISE
|8,97
|747.694.558
|% 3,10
|
|THYAO
|12,47
|706.301.333
|% 1,71
|
|SASA
|28,04
|635.073.345
|% 0,50
|
|BRLSM
|11,01
|576.129.883
|% 9,99
|
|YKBNK
|2,58
|236.684.655
|% 1,57
|
|SISE
|8,97
|747.694.558
|% 3,10
|
|EKGYO
|1,88
|152.659.059
|% 1,62
|
|PETKM
|6,03
|404.493.618
|% 1,34
|
|THYAO
|12,47
|706.301.333
|% 1,71
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4610
|8,4626
|% -0,26
|
|Euro
|9,9260
|9,9306
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,5544
|11,6124
|% 0,27
|
|Frank
|9,2137
|9,2692
|% -0,01
|
|Riyal
|2,2500
|2,2613
|% -0,25
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|21,21
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,67
|
|Cumhuriyet
|3.255
|3.304
|28,00
|
|Tam
|3.237
|3.319
|25,92
|
|Yarım
|1.565
|1.605
|12,54
|
|Çeyrek
|785
|803
|6,27
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,60
|0,56
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|0,13
|
|B. Petrol
|67,66
|67,66
|2,91
|
Seans Raporu
17:07
daha fazla
-
17:21VANGD
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.19 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 648, 462 adet işlem
-
17:19ALCAR
Yüzde 9.71 oranında artışla 323.00 lira fiyatla işlem gören hissede 281, 190 adet işlem
-
17:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 20, 78 artarak (% 1.33 ) 1, 578
-
17:18
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, SISE, TRKCM
-
17:18XU100
Endeks 1, 461 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 15 üstünde . İşlem hacmi 11, 285.00 milyon TL de