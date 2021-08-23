***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerISIN Kodu TRY24GP00111Fonun Yatırım Stratejisi Fon, mevzuatın izin verdiği yöntemlerle girişim şirketlerine ve mevzuatın izin verdiği diğer yatırım araçlarına yatırım yapmayı hedeflemektedir.Fon ağırlıklı olarak finansal alanda dijital teknoloji çözümleri üreten girişim şirketlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bunun yanında, Fon finansal alanda teknolojiler üreten ve/veya blokzincir uygulamal