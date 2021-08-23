***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
23.08.2021 15:54
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRY24GP00111
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, mevzuatın izin verdiği yöntemlerle girişim şirketlerine ve mevzuatın izin verdiği diğer yatırım araçlarına yatırım yapmayı hedeflemektedir.Fon ağırlıklı olarak finansal alanda dijital teknoloji çözümleri üreten girişim şirketlerine yatırım yapmayı hedeflemektedir. Bunun yanında, Fon finansal alanda teknolojiler üreten ve/veya blokzincir uygulamal
17:151.462
En Yüksek
|Değişim
|: 1,21%
|| 17,55
|Açılış
|: 1.455
|
|Önceki Kapanış
|: 1.445
|
1.463
En Düşük
1.454
17:158,4570
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0276
|Açılış
|: 8,4630
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4880
|
8,4991
En Düşük
8,4430
17:159,9284
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0112
|Açılış
|: 9,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9200
|
9,9734
En Düşük
9,8995
17:15489,64
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 3,63
|Açılış
|: 489,64
|
|Önceki Kapanış
|: 486,01
|
491,33
En Düşük
484,68
BIST En Aktif Hisseler17:15
|BRYAT
|436,70
|208.080.693
|% 10,00
|
|ALCAR
|323,80
|91.051.850
|% 9,99
|
|BRLSM
|11,01
|576.207.537
|% 9,99
|
|AYCES
|57,25
|2.336.020
|% 9,99
|
|BASGZ
|24,68
|155.366.272
|% 9,98
|
|EUKYO
|6,22
|10.286.388
|% -9,99
|
|PENTA
|86,40
|7.738.381
|% -9,95
|
|DAGI
|3,81
|13.854.273
|% -6,85
|
|BRKO
|1,00
|665.252
|% -4,76
|
|ORMA
|27,62
|314.235
|% -4,76
|
|GARAN
|9,56
|1.285.338.941
|% 2,03
|
|SISE
|8,97
|758.009.175
|% 3,10
|
|THYAO
|12,51
|733.473.809
|% 2,04
|
|SASA
|28,06
|640.197.022
|% 0,57
|
|BRLSM
|11,01
|576.207.537
|% 9,99
|
|GARAN
|9,56
|1.285.338.941
|% 2,03
|
|YKBNK
|2,58
|237.871.714
|% 1,57
|
|SISE
|8,97
|758.009.175
|% 3,10
|
|EKGYO
|1,88
|152.899.369
|% 1,62
|
|AKBNK
|5,71
|448.300.212
|% 2,15
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4544
|8,4570
|% -0,33
|
|Euro
|9,9226
|9,9284
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,5595
|11,6174
|% 0,31
|
|Frank
|9,2173
|9,2729
|% 0,03
|
|Riyal
|2,2497
|2,2610
|% -0,26
|
|17:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|19,20
|
|Altın Gr.
|491
|491
|4,94
|
|Cumhuriyet
|3.254
|3.303
|27,00
|
|Tam
|3.238
|3.320
|27,07
|
|Yarım
|1.565
|1.606
|13,09
|
|Çeyrek
|785
|803
|6,55
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,55
|0,51
|
|Gümüş Gr.
|6,43
|6,44
|0,15
|
|B. Petrol
|67,77
|67,77
|3,02
|
Seans Raporu
17:15
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