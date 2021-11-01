***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
01.11.2021 13:42
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T.iŞ BANKASI
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi SÜRESİZDİR.
Fonun Yatırım Stratejisi Fon?un yatırım stratejisi değer artışı, alım satım kazancı ve kira geliri elde etmek olup, bu amaçla arsalar, binalar veya bağımsız bölümler satın alınacaktır. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir.
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Ofis Bloğu Kat:18 Daire:139 Başakşehir/İSTANBUL 02122442424 02122442426 info@24portfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
FEVZİ ZAKİROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür 02122442424 fevzi.zakiroglu@24portfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973377
BIST
13:581.531
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 8,55
|Açılış
|: 1.522
|
|Önceki Kapanış
|: 1.522
|
1.534
En Düşük
1.516
13:589,5370
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -0,0526
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,6129
En Düşük
9,5015
13:5811,0430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -0,0709
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 10,9700
|
11,1161
En Düşük
11,0123
13:58548,12
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -1,91
|Açılış
|: 548,12
|
|Önceki Kapanış
|: 550,02
|
551,52
En Düşük
545,61
BIST En Aktif Hisseler13:56
|ZRGYO
|2,20
|8.047.252
|% 10,00
|
|LUKSK
|51,65
|13.582.792
|% 9,99
|
|GSRAY
|3,97
|130.717.970
|% 9,97
|
|TSPOR
|5,96
|100.449.502
|% 9,96
|
|DOBUR
|58,55
|19.916.603
|% 9,95
|
|NUGYO
|14,04
|6.992.321
|% -10,00
|
|AKFGY
|6,09
|77.455.431
|% -9,91
|
|EGSER
|14,32
|34.953.460
|% -9,65
|
|BIOEN
|24,14
|223.046.181
|% -8,35
|
|BALAT
|7,56
|206.183
|% -7,13
|
|GARAN
|10,12
|1.730.921.388
|% 2,74
|
|SISE
|8,45
|639.961.822
|% -2,42
|
|THYAO
|15,27
|599.467.465
|% 2,00
|
|SASA
|30,12
|487.003.176
|% -2,96
|
|BIMAS
|62,55
|472.765.109
|% 0,64
|
|GARAN
|10,12
|1.730.921.388
|% 2,74
|
|YKBNK
|2,79
|417.624.605
|% 2,20
|
|DOHOL
|2,73
|254.101.877
|% 2,63
|
|SISE
|8,45
|639.961.822
|% -2,42
|
|AKBNK
|5,96
|448.085.395
|% 1,71
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,5342
|9,5396
|% -0,52
|
|Euro
|11,0350
|11,0418
|% -0,65
|
|Sterlin
|12,9894
|13,0545
|% -0,68
|
|Frank
|10,3924
|10,4550
|% -0,34
|
|Riyal
|2,5369
|2,5496
|% -0,47
|
|13:56
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|2,35
|
|Altın Gr.
|548
|548
|-1,67
|
|Cumhuriyet
|3.614
|3.669
|14,00
|
|Tam
|3.598
|3.688
|11,62
|
|Yarım
|1.739
|1.784
|5,62
|
|Çeyrek
|872
|892
|2,81
|
|Gümüş.Ons
|23,86
|23,89
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,33
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,39
|84,39
|0,67
|