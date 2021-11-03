***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
03.11.2021 12:50
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 06.09.2021
Fonun Tasfiye Tarihi 06.09.2028
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Fevzi ZAKİROĞLU Genel Müdür 02122442424 fevzi.zakiroglu@24portfoy.com.tr
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ Genel Müdür Yardımcısı 02122442424 berna.sevindi@24portfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974175
BIST
13:281.528
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -4,89
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
13:289,6844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0820
|Açılış
|: 9,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
13:2811,2352
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,1119
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
13:28555,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 3,19
|Açılış
|: 555,19
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler13:28
|IHAAS
|5,06
|27.075.104
|% 10,00
|
|ERBOS
|134,30
|214.520.178
|% 9,36
|
|DOBUR
|70,25
|39.144.627
|% 9,08
|
|PRKAB
|24,32
|150.159.631
|% 8,28
|
|TUREX
|12,96
|56.239.024
|% 6,75
|
|NUGYO
|11,38
|31.766.827
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|86.145.780
|% -9,97
|
|DMSAS
|8,32
|45.922.419
|% -9,96
|
|KARYE
|19,79
|31.938.828
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|33.969.689
|% -9,95
|
|GARAN
|10,12
|2.595.574.881
|% -0,39
|
|THYAO
|15,43
|1.252.091.745
|% -0,39
|
|SISE
|8,75
|882.865.943
|% 1,51
|
|TSPOR
|5,10
|821.561.356
|% -5,03
|
|YKBNK
|2,81
|690.634.146
|% -0,71
|
|GARAN
|10,12
|2.595.574.881
|% -0,39
|
|YKBNK
|2,81
|690.634.146
|% -0,71
|
|EKGYO
|1,99
|450.958.132
|% -1,97
|
|TSKB
|1,38
|239.070.138
|% 0,73
|
|TSPOR
|5,10
|821.561.356
|% -5,03
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6823
|9,6844
|% 0,85
|
|Euro
|11,2261
|11,2352
|% 1,01
|
|Sterlin
|13,1670
|13,2330
|% 1,01
|
|Frank
|10,5956
|10,6594
|% 1,32
|
|Riyal
|2,5766
|2,5895
|% 0,95
|
|13:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-6,25
|
|Altın Gr.
|555
|555
|3,04
|
|Cumhuriyet
|3.669
|3.724
|38,00
|
|Tam
|3.654
|3.746
|39,25
|
|Yarım
|1.766
|1.812
|18,98
|
|Çeyrek
|886
|906
|9,50
|
|Gümüş.Ons
|23,53
|23,56
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,33
|7,34
|0,06
|
|B. Petrol
|83,15
|83,15
|-1,57
|