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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.11.2021 12:50



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Fonun Satış Başlangıç Tarihi 06.09.2021
Fonun Tasfiye Tarihi 06.09.2028

İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Fevzi ZAKİROĞLU Genel Müdür 02122442424 fevzi.zakiroglu@24portfoy.com.tr
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ Genel Müdür Yardımcısı 02122442424 berna.sevindi@24portfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974175


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IHAAS 5,06 27.075.104 % 10,00  
ERBOS 134,30 214.520.178 % 9,36  
DOBUR 70,25 39.144.627 % 9,08  
PRKAB 24,32 150.159.631 % 8,28  
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Riyal 2,5766 2,5895 % 0,95  
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Altın Ons 1.781 1.782 -6,25  
Altın Gr. 555 555 3,04  
Cumhuriyet 3.669 3.724 38,00  
Tam 3.654 3.746 39,25  
Yarım 1.766 1.812 18,98  
Çeyrek 886 906 9,50  
Gümüş.Ons 23,53 23,56 0,01  
Gümüş Gr. 7,33 7,34 0,06  
B. Petrol 83,15 83,15 -1,57  
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