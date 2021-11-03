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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

03.11.2021 17:35



***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu Türkiye İş Bankası A.Ş.
ISIN Kodu TRY24GP00087
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Fon'un süresi, tasfiye dönemi dahil 6 (altı) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışı tarihi ile başlar. Fon süresinin son 1 (bir) yılı tasfiye dönemidir
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, girişim şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapabilir. Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler gıda, hayvancılık, madencilik, enerji, sağlık, ulaştırma, imalat ve perakende sektörleridir. Fon bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım yapabilecektir.


Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aziz YENİAY
Fevzi ZAKİROĞLU
Burhan ÖZCAN
Hasan BURSALIOĞLU
Ahmed KHAMİS

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Mall Of İstanbul Ofis Bloğu K:18 D:139 Başakşehir / İstanbul 0212 244 24 24 0212 244 24 26 info@24portfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Fevzi ZAKİROĞLU Genel Müdür 0212 244 24 24 fevzi.zakiroglu@24portfoy.com.tr
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ Genel Müdür Yardımcısı 0212 244 24 24 berna.sevindi@24portfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974505


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