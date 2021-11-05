***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.11.2021 16:16
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
ISIN Kodu TRY24GP00137
Fonun Yatırım Stratejisi Fon?un yatırım stratejisi değer artışı, alım satım kazancı ve kira geliri elde etmek olup, bu amaçla arsalar, binalar veya bağımsız bölümler satın alınacaktır. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir.
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Aziz YENİAY
Fevzi ZAKİROĞLU
Abdullah MERİÇ
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
FEVZİ ZAKİROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür 02122442424 fevzi.zakiroglu@24portfoy.com.tr
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ Genel Müdür Yardımcısı 02122442424 berna.sevindi@24portfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975156
BIST
16:021.580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.582
En Düşük
1.569
16:029,7058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0229
|Açılış
|: 9,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
16:0211,1896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0366
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1838
16:02560,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 1,54
|Açılış
|: 559,64
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler16:00
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.438,00
|164.877.794
|% 9,44
|
|RALYH
|8,87
|108.202.880
|% 8,04
|
|EUYO
|3,70
|3.039.881
|% 7,87
|
|SONME
|30,66
|7.802.732
|% 7,65
|
|BASGZ
|25,24
|3.885.471
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|55.906.710
|% -9,99
|
|KZBGY
|34,16
|35.995.084
|% -6,77
|
|IHAAS
|4,29
|59.847.896
|% -6,54
|
|RODRG
|14,19
|2.433.037
|% -5,78
|
|THYAO
|17,54
|2.794.168.066
|% 3,36
|
|GARAN
|10,52
|1.710.668.847
|% 0,67
|
|TUPRS
|145,80
|774.018.519
|% 2,17
|
|KRDMD
|7,08
|553.222.283
|% -2,48
|
|ASELS
|16,79
|524.897.241
|% 0,66
|
|TSKB
|1,57
|385.403.937
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,09
|496.226.488
|% 1,95
|
|GARAN
|10,52
|1.710.668.847
|% 0,67
|
|THYAO
|17,54
|2.794.168.066
|% 3,36
|
|YKBNK
|2,96
|446.553.181
|% -0,67
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7045
|9,7096
|% 0,28
|
|Euro
|11,1828
|11,1900
|% -0,32
|
|Sterlin
|13,0325
|13,0978
|% -0,16
|
|Frank
|10,5598
|10,6234
|% -0,23
|
|Riyal
|2,5828
|2,5957
|% 0,20
|
|16:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,80
|
|Altın Gr.
|560
|560
|1,11
|
|Cumhuriyet
|3.702
|3.758
|-12,00
|
|Tam
|3.682
|3.776
|-13,79
|
|Yarım
|1.779
|1.827
|-6,67
|
|Çeyrek
|893
|913
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,01
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|0,74
|