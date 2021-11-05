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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

05.11.2021 16:19
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall of İstanbul Ofis Bloğu Kat:18 Daire:139 Başakşehir/İSTANBUL 02122442424 02122442426 info@24portfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Fevzi ZAKİROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdürü 02122442424 fevzi.zakiroglu@24portfoy.com.tr
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ Genel Müdür Yardımcısı 02122442424 berna.sevindi@24portfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975160


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BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOKTA 34,10 5.178.274 % 10,00  
SONME 31,32 9.542.458 % 9,97  
EUYO 3,77 4.443.316 % 9,91  
DOBUR 69,95 21.072.237 % 9,73  
EGEEN 1.431,20 205.395.539 % 8,92  
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18:05 Alış Satış %  
Dolar 9,6960 9,7056 % 0,23  
Euro 11,2091 11,2186 % -0,07  
Sterlin 13,0412 13,1066 % -0,09  
Frank 10,5696 10,6333 % -0,14  
Riyal 2,5771 2,5900 % -0,02  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.808 1.808 16,11  
Altın Gr. 565 565 6,26  
Cumhuriyet 3.706 3.762 -8,00  
Tam 3.690 3.783 -7,20  
Yarım 1.784 1.830 -3,48  
Çeyrek 895 915 -1,74  
Gümüş.Ons 24,00 24,04 0,22  
Gümüş Gr. 7,51 7,51 0,09  
B. Petrol 82,81 82,81 2,27  
Seans Raporu 18:05
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