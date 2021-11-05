***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.11.2021 16:21
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Fevzi ZAKİROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür 0212 244 24 24 fevzi.zakiroglu@24portfoy.com.tr
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ Genel Müdür Yardımcısı 0212 244 24 24 berna.sevindi@24portfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975162
BIST
16:081.577
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.576
|
|Önceki Kapanış
|: 1.576
|
1.582
En Düşük
1.569
16:089,6979
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0150
|Açılış
|: 9,7020
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7100
|
9,7468
En Düşük
9,6664
16:0811,1791
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -0,0471
|Açılış
|: 11,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2100
|
11,2733
En Düşük
11,1657
16:08560,31
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 1,69
|Açılış
|: 560,63
|
|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler16:06
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.435,50
|165.678.406
|% 9,25
|
|RALYH
|8,88
|108.829.435
|% 8,16
|
|EUYO
|3,71
|3.042.585
|% 8,16
|
|SONME
|30,70
|7.806.258
|% 7,79
|
|BASGZ
|25,24
|4.066.139
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|55.911.153
|% -9,99
|
|IHAAS
|4,30
|60.812.552
|% -6,32
|
|RODRG
|14,17
|2.451.709
|% -5,91
|
|KZBGY
|34,52
|38.120.289
|% -5,79
|
|THYAO
|17,52
|2.802.657.936
|% 3,24
|
|GARAN
|10,52
|1.712.246.878
|% 0,67
|
|TUPRS
|145,70
|785.047.987
|% 2,10
|
|KRDMD
|7,07
|554.089.949
|% -2,62
|
|ASELS
|16,77
|530.024.239
|% 0,54
|
|TSKB
|1,56
|385.725.695
|% 1,96
|
|EKGYO
|2,09
|496.304.734
|% 1,95
|
|GARAN
|10,52
|1.712.246.878
|% 0,67
|
|THYAO
|17,52
|2.802.657.936
|% 3,24
|
|YKBNK
|2,97
|447.223.546
|% -0,34
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6966
|9,7032
|% 0,21
|
|Euro
|11,1769
|11,1897
|% -0,33
|
|Sterlin
|13,0333
|13,0986
|% -0,15
|
|Frank
|10,5544
|10,6180
|% -0,29
|
|Riyal
|2,5825
|2,5955
|% 0,19
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.795
|2,80
|
|Altın Gr.
|560
|560
|1,11
|
|Cumhuriyet
|3.702
|3.758
|-12,00
|
|Tam
|3.682
|3.776
|-13,79
|
|Yarım
|1.779
|1.827
|-6,67
|
|Çeyrek
|893
|913
|-3,33
|
|Gümüş.Ons
|23,80
|23,84
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|0,01
|
|B. Petrol
|81,28
|81,28
|0,74
|
Seans Raporu
16:06
daha fazla
-
16:19EGEEN
Yüzde 9.24 oranında artışla 1, 435.40 lira fiyatla işlem gören hissede 118, 142 adet işlem
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16:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, TKFEN, KOZAL
-
16:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 4, 26 artarak (% 0.31 ) 1, 389
-
16:17
EGEEN, RALYH, PAMEL değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:17
BAKAB, KZBGY, DARDL değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında