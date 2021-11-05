***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
05.11.2021 16:21
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall of İstanbul Ofis Bloğu K:18 D:139 Başakşehir/İSTANBUL 02122442424 02122442426 info@24portfoy.com.tr
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Fevzi ZAKİROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili-Genel Müdür 02122442424 fevzi.zakiroglu@24portfoy.com.tr
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ Genel Müdür Yardımcısı 02122442424 berna.sevindi@24portfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975163
BIST
16:211.581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 5,77
|Açılış
|: 1.576
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|Önceki Kapanış
|: 1.576
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1.582
En Düşük
1.569
16:219,7013
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0184
|Açılış
|: 9,6950
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|Önceki Kapanış
|: 9,7100
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9,7468
En Düşük
9,6664
16:2111,1946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
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|Açılış
|: 11,1650
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|Önceki Kapanış
|: 11,2100
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11,2733
En Düşük
11,1657
16:21559,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
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|Açılış
|: 559,83
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|Önceki Kapanış
|: 558,62
|
563,11
En Düşük
557,05
BIST En Aktif Hisseler16:21
|DOKTA
|34,10
|4.573.647
|% 10,00
|
|EGEEN
|1.437,20
|174.752.610
|% 9,38
|
|RALYH
|8,94
|125.890.562
|% 8,89
|
|EUYO
|3,71
|3.085.442
|% 8,16
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|GARFA
|14,25
|4.123.851
|% 8,12
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|BASGZ
|25,24
|4.166.695
|% -9,99
|
|KARYE
|16,04
|55.949.666
|% -9,99
|
|IHAAS
|4,32
|62.520.025
|% -5,88
|
|GSRAY
|4,13
|257.930.116
|% -5,71
|
|RODRG
|14,20
|2.498.665
|% -5,71
|
|THYAO
|17,55
|2.845.230.244
|% 3,42
|
|GARAN
|10,58
|1.996.560.755
|% 1,24
|
|TUPRS
|145,70
|818.080.217
|% 2,10
|
|KRDMD
|7,06
|594.043.450
|% -2,75
|
|ASELS
|16,78
|556.242.410
|% 0,60
|
|TSKB
|1,57
|409.907.728
|% 2,61
|
|EKGYO
|2,10
|499.334.411
|% 2,44
|
|GARAN
|10,58
|1.996.560.755
|% 1,24
|
|YKBNK
|2,97
|526.967.973
|% -0,34
|
|THYAO
|17,55
|2.845.230.244
|% 3,42
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6933
|9,7013
|% 0,19
|
|Euro
|11,1846
|11,1946
|% -0,28
|
|Sterlin
|13,0319
|13,0972
|% -0,16
|
|Frank
|10,5407
|10,6042
|% -0,42
|
|Riyal
|2,5783
|2,5912
|% 0,03
|
|16:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.796
|1.797
|4,39
|
|Altın Gr.
|560
|560
|1,48
|
|Cumhuriyet
|3.701
|3.757
|-13,00
|
|Tam
|3.683
|3.776
|-13,94
|
|Yarım
|1.781
|1.827
|-6,10
|
|Çeyrek
|893
|914
|-3,05
|
|Gümüş.Ons
|23,84
|23,87
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,44
|7,44
|0,02
|
|B. Petrol
|81,12
|81,12
|0,58
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