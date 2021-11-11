***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
11.11.2021 15:57
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu T.İş Bankası A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Süresiz
Fonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi değer artışı, alım satım kazancı ve kira geliri elde etmek olup, bu amaçla arsalar, binalar veya bağımsız bölümler satın alınacaktır. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir.
Temel Alım Satım Bilgileri
Alım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli Bilgiler
Fon birim pay fiyatı her ay sonu itibariyle hesaplanır ve ay sonunu takip eden 3. işgününde mesai bitiminde ilan edilir. Alım talimatları, yılda oniki kere olmak üzere aysonlarını takip eden 3. işgünü ilan edilen pay fiyatı üzerinden, aysonlarını takip eden 4 ila 14. işgünleri (dahil) arasındaki günlerde yerine getirilir. 24 Portföy
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)
Aziz Yeniay
Fevzi Zakiroğlu
Abdullah Meriç
İletişim Bilgileri
Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görev Telefon e-Posta
Fevzi Zakiroğlu Genel Müdür 02122442424 fevzi.zakiroglu@24portfpy.com.tr
Berna Sema Yiğit Sevindi Genel Müdür Yardımcısı 02122442424 berna.sevindi@24portfoy.com.tr
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977025
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