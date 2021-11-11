***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu T.İş Bankası A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi SüresizFonun Yatırım Stratejisi Fon'un yatırım stratejisi değer artışı, alım satım kazancı ve kira geliri elde etmek olup, bu amaçla arsalar, binalar veya bağımsız bölümler satın alınacaktır. Fon, üzerinde ipotek bulunan veya gayrimenkulün değerini etkileyecek nitelikte bir takyidat şerhi olan veya hisseli mülkiyet yapısına sahip olan gayrimenkullere de mevzuatta öngörülen sınırlar dahilinde yatırım yapabilir.Temel Alım Satım BilgileriAlım Satım Tarih ve Saatleri Alım Satım Yerleri Alınabilecek Asgari Pay Adedi Nemalandırma Esasları Diğer Önemli BilgilerFon birim pay fiyatı her ay sonu itibariyle hesaplanır ve ay sonunu takip eden 3. işgününde mesai bitiminde ilan edilir. Alım talimatları, yılda oniki kere olmak üzere aysonlarını takip eden 3. işgünü ilan edilen pay fiyatı üzerinden, aysonlarını takip eden 4 ila 14. işgünleri (dahil) arasındaki günlerde yerine getirilir. 24 PortföyFon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Gayrimenkul Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl)Aziz YeniayFevzi ZakiroğluAbdullah Meriçİletişim BilgileriBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görev Telefon e-PostaFevzi Zakiroğlu Genel Müdür 02122442424 fevzi.zakiroglu@24portfpy.com.trBerna Sema Yiğit Sevindi Genel Müdür Yardımcısı 02122442424 berna.sevindi@24portfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977025BIST