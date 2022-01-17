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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

17.01.2022 10:38
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fona İlişkin Bilgiler
Portföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
Fonun Süresi Fonun süresi tasfiye dönemi dahil 7(yedi) yıldır. Fon süresinin son 2(iki) yılı tasfiye dönemidir.
Fonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, halka açık olmayan girişim şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapabilir.
Fonun yatırım yapmayı hedeflediği sektörler yazılım ve bilişim teknolojileri olup bu sektörlerin dışındaki sektörlere de ancak yatırım komitesi kararıyla yatırım yapabilecektir.


Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Fevzi ZAKİROĞLU
Hasan BURSALIOĞLU
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ

İletişim Bilgileri
İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Fax e-Posta
Ziya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall of İstanbul Ofis Bloğu K:18 D:139 Başakşehir/İSTANBUL 02122442424 02122442426 info@24portfoy.com.tr

Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Adı Soyadı Görevi Telefon e-Posta
Fevzi ZAKİROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür 02122442424 fevzi.zakiroglu@24portfoy.com.tr
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ Genel Müdür Yardımcısı 02122442424 berna.sevindi@24portfoy.com.tr




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994614


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