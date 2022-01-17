***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fonun süresi tasfiye dönemi dahil 7(yedi) yıldır. Fon süresinin son 2(iki) yılı tasfiye dönemidir.Fonun Yatırım Stratejisi Fon, halka açık olmayan büyüme potansiyeli yüksek, mali yapısını kuvvetlendirmesi gereken anonim ve limited şirketlere sermaye aktarımı veya pay devri yoluyla ortak olmak veya girişim şirketlerinin kurucusu olmayı hedeflemektedir. Fon, halka açık olmayan girişim şirketlerinin fon kullanıcısı olduğu kira sertifikalarına yatırım yapabilir.Fonun yatırım yapmayı hedeflediği sektörler yazılım ve bilişim teknolojileri olup bu sektörlerin dışındaki sektörlere de ancak yatırım komitesi kararıyla yatırım yapabilecektir.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFevzi ZAKİROĞLUHasan BURSALIOĞLUBerna Sema YİĞİT SEVİNDİİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaZiya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall of İstanbul Ofis Bloğu K:18 D:139 Başakşehir/İSTANBUL 02122442424 02122442426 info@24portfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaFevzi ZAKİROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür 02122442424 fevzi.zakiroglu@24portfoy.com.trBerna Sema YİĞİT SEVİNDİ Genel Müdür Yardımcısı 02122442424 berna.sevindi@24portfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994614BIST