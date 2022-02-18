***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu









***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )Fona İlişkin BilgilerPortföy Saklama Kuruluşu İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.ISIN Kodu TRY24GP00160Portföy Yöneticisi Kuruluşun Ticaret Unvanı 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.Fonun Süresi Fon'un süresi, tasfiye dönemi dahil 8 (sekiz) yıldır. Bu süre ilk katılma payı satışının gerçekleşmesi ile başlar. Fon süresinin son 1 (bir) yılı tasfiye dönemidir.Fonun Yatırım Stratejisi Fonun yatırım yapmayı hedeflediği ana sektörler bilişim ve teknolojidir. Bu sektörler ağırlıkta olmak üzere start-up projelerini gerçekleştirmek için faaliyet gösteren şirketlere yatırım yapmayı hedeflemekte olup, bu sektörlerin dışındaki sektörlere de yatırım komitesi kararıyla yatırım yapabilecektir.Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy YöneticileriFon Yatırım Komitesi ÜyeleriAdı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan LisanslarFevzi ZAKİROĞLUHasan BURSALIOĞLUBerna Sema YİĞİT SEVİNDİİletişim Bilgileriİletişim Adresi, Telefon ve Faks BilgileriAdres Telefon Fax e-PostaZiya Gökalp Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı Mall of İstanbul Ofis Bloğu K:18 D:139 Başakşehir/İSTANBUL 0212 244 24 24 0212 244 24 26 info@24portfoy.com.trBağlantı Kurulacak YetkililerAdı Soyadı Görevi Telefon e-PostaFevzi ZAKİROĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili - Genel Müdür 0212 244 24 24 fevzi.zakiroglu@24portfoy.com.trBerna Sema YİĞİT SEVİNDİ Genel Müdür Yardımcısı 0212 244 24 24 berna.sevindi@24portfoy.com.trhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002726BIST