***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu
28.02.2022 11:18
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )
Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aziz YENİAY
Fevzi ZAKİROĞLU
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ
Burhan ÖZCAN
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005020
BIST
11:551.947
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -5,00
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
11:5513,7988
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0033
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7381
11:5515,4943
En Yüksek
|Değişim
|: -0,87%
|| -0,1361
|Açılış
|: 15,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
11:55846,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,88%
|| 7,36
|Açılış
|: 846,07
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,94
BIST En Aktif Hisseler11:53
|EDATA
|22,10
|9.523.891
|% 9,95
|
|DIRIT
|3,57
|28.896
|% 9,85
|
|ALGYO
|32,32
|53.973.281
|% 9,71
|
|OZKGY
|7,09
|59.397.320
|% 9,41
|
|OZKGY
|7,09
|59.397.320
|% 9,41
|
|SNPAM
|7,11
|15.919
|% -10,00
|
|KAPLM
|38,74
|298.608
|% -9,99
|
|UZERB
|42,86
|78.091
|% -9,08
|
|IHEVA
|0,99
|26.097.592
|% -8,33
|
|EMNIS
|22,50
|29.138
|% -8,16
|
|THYAO
|26,48
|1.773.956.594
|% -3,00
|
|EREGL
|31,24
|989.785.522
|% 0,26
|
|KRDMD
|11,43
|681.285.739
|% 0,97
|
|ASELS
|21,34
|448.771.985
|% 3,89
|
|SISE
|12,20
|383.062.777
|% -0,81
|
|YKBNK
|3,58
|313.273.869
|% -2,45
|
|ADESE
|0,70
|57.059.730
|% 7,69
|
|EKGYO
|2,00
|142.017.079
|% -1,96
|
|THYAO
|26,48
|1.773.956.594
|% -3,00
|
|KRDMD
|11,43
|681.285.739
|% 0,97
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7884
|13,8015
|% 0,04
|
|Euro
|15,4321
|15,5357
|% -0,61
|
|Sterlin
|18,4552
|18,5478
|% 0,04
|
|Frank
|14,9002
|14,9900
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6830
|3,7014
|% 0,45
|
|11:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|8,36
|
|Altın Gr.
|844
|844
|5,00
|
|Cumhuriyet
|5.617
|5.702
|-2,00
|
|Tam
|5.590
|5.732
|-474,37
|
|Yarım
|2.702
|2.773
|-229,47
|
|Çeyrek
|1.355
|1.386
|-114,73
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,23
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|10,81
|10,82
|0,06
|
|B. Petrol
|98,19
|98,19
|4,07
|