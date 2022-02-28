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***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

28.02.2022 11:18
***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu


***YGP*** 24 GAYRİMENKUL VE GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Fon Sürekli Bilgilendirme Formu )

Fon Müdürü, Yatırım Komitesi Üyeleri ve Portföy Yöneticileri
Fon Yatırım Komitesi Üyeleri
Adı Soyadı Göreve Atanma Tarihi Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki) Girişim Sermayesi Yatırımları Konusunda Tecrübesi (Yıl) Sahip Olunan Lisanslar
Aziz YENİAY
Fevzi ZAKİROĞLU
Berna Sema YİĞİT SEVİNDİ
Burhan ÖZCAN




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005020


BIST
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BIST En Aktif Hisseler11:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
EDATA 22,10 9.523.891 % 9,95  
DIRIT 3,57 28.896 % 9,85  
ALGYO 32,32 53.973.281 % 9,71  
OZKGY 7,09 59.397.320 % 9,41  
OZKGY 7,09 59.397.320 % 9,41  
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11:53 Alış Satış %  
Dolar 13,7884 13,8015 % 0,04  
Euro 15,4321 15,5357 % -0,61  
Sterlin 18,4552 18,5478 % 0,04  
Frank 14,9002 14,9900 % 0,36  
Riyal 3,6830 3,7014 % 0,45  
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11:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.899 1.899 8,36  
Altın Gr. 844 844 5,00  
Cumhuriyet 5.617 5.702 -2,00  
Tam 5.590 5.732 -474,37  
Yarım 2.702 2.773 -229,47  
Çeyrek 1.355 1.386 -114,73  
Gümüş.Ons 24,20 24,23 -0,03  
Gümüş Gr. 10,81 10,82 0,06  
B. Petrol 98,19 98,19 4,07  
Seans Raporu 11:53
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